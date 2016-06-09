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#Funds News
June 9, 2016 / 10:10 PM / a year ago

Lipper fund flows IG US$1.573bn inflow; HY US$748.153m inflow

Anthony Rodriguez

1 Min Read

NEW YORK, June 9 (IFR) - For the week ended June 8, Lipper US Fund Flows reported the following:

- INVESTMENT-GRADE FUNDS NET INFLOW: US$1.573bn

- IG YTD NET INFLOW: US$12.890bn

- HIGH YIELD FUNDS NET INFLOW: US$748.153m

- HY YTD NET INFLOW: US$7.418bn

- LOAN-PARTICIPATION FUNDS NET INFLOW: US$100.127m

- LPF YTD NET OUTFLOW: US$4.883bn

- EM DEBT FUNDS NET INFLOW: US$448.357m

- EM YTD NET INFLOW: US$369.029m

- EM HARD CURRENCY DEBT FUNDS NET INFLOW: US$435.094m

- EM HC YTD NET INFLOW: US$751.284m

- EM LOCAL CURRENCY DEBT FUNDS NET INFLOW: US$13.263m

- EM LC YTD NET OUTFLOW: US$382.258m

- EQUITY FUNDS NET OUTFLOW: US$852.020m

- EQ YTD NET OUTFLOW: US$78.038bn

- MONEY MARKET FUNDS NET OUTFLOW: US$6.499bn

- MM YTD NET OUTFLOW: US$59.682bn (Reporting by Anthony Rodriguez; Editing by Marc Carnegie)

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