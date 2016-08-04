LIPPER-Lipper fund flows IG US$2.472bn inflow; HY US$2.464bn outflow

NEW YORK, Aug 4 (IFR) - For the week ended August 3, Lipper US Fund Flows reported the following:
- INVESTMENT-GRADE FUNDS NET INFLOW: US$2.472bn.
- IG YTD NET INFLOW: US$23.271bn.
- HIGH YIELD FUNDS NET OUTFLOW: US$2.464bn.
- HY YTD NET INFLOW: US$7.053bn.
- LOAN-PARTICIPATION FUNDS NET INFLOW: US$60.438m
- LPF YTD NET OUTFLOW: US$5.332bn.
- EM DEBT FUNDS NET INFLOW: US$613.318m.
- EM YTD NET INFLOW: US$4.328bn.
- EM HARD CURRENCY DEBT FUNDS NET INFLOW: US$567.721m.
- EM HC YTD NET INFLOW: US$4.228bn
- EM LOCAL CURRENCY DEBT FUNDS NET INFLOW: US$45.597m.
- EM LC YTD NET INFLOW: US$99.920m.
- EQUITY FUNDS NET OUTFLOW: US$3.632bn.
- EQ YTD NET OUTFLOW: US$98.466bn.
- MONEY MARKET FUNDS NET INFLOW: US$3.849bn.
- MM YTD NET OUTFLOW: US$65.4bn. (Reporting by Mike Gambale; Editing by Paul Kilby)