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Lipper fund flows: IG US$1.355bn inflow, HY US$409.9m inflow
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#Funds News
April 21, 2016 / 10:00 PM / a year ago

Lipper fund flows: IG US$1.355bn inflow, HY US$409.9m inflow

Anthony Rodriguez

1 Min Read

NEW YORK, April 21 (IFR) - For the week ended April 20, Lipper US Fund Flows reported the following:

- INVESTMENT-GRADE FUNDS NET INFLOW: US$1.355bn

- IG YTD NET INFLOW: US$2.680bn

- HIGH YIELD FUNDS NET INFLOW: US$409.9m

- HY YTD NET INFLOW: US$9.368bn

- LOAN-PARTICIPATION FUNDS NET OUTFLOW: US$93.3m

- LPF YTD NET OUTFLOW: US$5.284bn

- EM DEBT FUNDS NET INFLOW: US$197.9m

- EM YTD NET OUTFLOW: US$48.079m

- EM HARD CURRENCY DEBT FUNDS NET INFLOW: US$205.2m

- EM HC YTD NET INFLOW: US$413.009m

- EM LOCAL CURRENCY DEBT FUNDS NET OUTFLOW: US$7.3m

- EM LC YTD NET OUTFLOW: US$461.092m

- EQUITY FUNDS NET OUTFLOW: US$4.480bn

- EQ YTD NET OUTFLOW: US$50.512bn

- MONEY MARKET FUNDS NET OUTFLOW: US$32.0bn

- MM YTD NET OUTFLOW: US$95.439bn (Reporting by Anthony Rodriguez; Editing by Marc Carnegie)

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