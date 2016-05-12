Lipper fund flows IG US$1.129bn inflow; HY US$1.905bn outflow

NEW YORK, May 12 (IFR) - For the week ended May 11, Lipper US Fund Flows reported the following:
- INVESTMENT-GRADE FUNDS NET INFLOW: US$1.129bn
- IG YTD NET INFLOW: US$9.011bn
- HIGH YIELD FUNDS NET OUTFLOW: US$1.905bn
- HY YTD NET INFLOW: US$5.952bn
- LOAN-PARTICIPATION FUNDS NET INFLOW: US$302.8m
- LPF YTD NET OUTFLOW: US$4.972bn
- EM DEBT FUNDS NET INFLOW: US$64.2m
- EM YTD NET OUTFLOW: US$231.980m
- EM HARD CURRENCY DEBT FUNDS NET INFLOW: US$16.2m
- EM LOCAL CURRENCY DEBT FUNDS NET INFLOW: US$48.0m
- EM LC YTD NET OUTFLOW: US$366.030m
- EQUITY FUNDS NET OUTFLOW: US$6.071bn
- EQ YTD NET OUTFLOW: US$67.661bn
- MONEY MARKET FUNDS NET INFLOW: US$5.107bn
- MM YTD NET OUTFLOW: US$78.764bn (Reporting by Anthony Rodriguez; Editing by Marc Carnegie)