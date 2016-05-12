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#Funds News
May 12, 2016 / 9:45 PM / a year ago

Lipper fund flows IG US$1.129bn inflow; HY US$1.905bn outflow

Anthony Rodriguez

1 Min Read

NEW YORK, May 12 (IFR) - For the week ended May 11, Lipper US Fund Flows reported the following:

- INVESTMENT-GRADE FUNDS NET INFLOW: US$1.129bn

- IG YTD NET INFLOW: US$9.011bn

- HIGH YIELD FUNDS NET OUTFLOW: US$1.905bn

- HY YTD NET INFLOW: US$5.952bn

- LOAN-PARTICIPATION FUNDS NET INFLOW: US$302.8m

- LPF YTD NET OUTFLOW: US$4.972bn

- EM DEBT FUNDS NET INFLOW: US$64.2m

- EM YTD NET OUTFLOW: US$231.980m

- EM HARD CURRENCY DEBT FUNDS NET INFLOW: US$16.2m

- EM HC YTD NET INFLOW: US$134.046

- EM LOCAL CURRENCY DEBT FUNDS NET INFLOW: US$48.0m

- EM LC YTD NET OUTFLOW: US$366.030m

- EQUITY FUNDS NET OUTFLOW: US$6.071bn

- EQ YTD NET OUTFLOW: US$67.661bn

- MONEY MARKET FUNDS NET INFLOW: US$5.107bn

- MM YTD NET OUTFLOW: US$78.764bn (Reporting by Anthony Rodriguez; Editing by Marc Carnegie)

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