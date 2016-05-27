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May 26, 2016 / 10:06 PM / a year ago

CORRECTED-Lipper fund flows IG US$872.9m inflow; HY US$562.3m outflow

Reuters Staff

1 Min Read

(Corrects IG YTD data)

By Anthony Rodriguez

NEW YORK, May 26 (IFR) - For the week ended May 25, Lipper US Fund Flows reported the following:

- INVESTMENT-GRADE FUNDS NET INFLOW: US$872.9m

- IG YTD NET INFLOW: US$11.0bn

- HIGH YIELD FUNDS NET OUTFLOW: US$562.3m

- HY YTD NET INFLOW: US$6.5bn

- LOAN-PARTICIPATION FUNDS NET INFLOW: US$62.4m

- LPF YTD NET OUTFLOW: US$5.0bn

- EM DEBT FUNDS NET OUTFLOW: US$146.5m

- EM YTD NET OUTFLOW: US$99.6m

- EM HARD CURRENCY DEBT FUNDS NET OUTFLOW: US$98.8m

- EM HC YTD NET INFLOW: US$264.7m

- EM LOCAL CURRENCY DEBT FUNDS NET OUTFLOW: US$47.7m

- EM LC YTD NET OUTFLOW: US$364.3m

- EQUITY FUNDS NET OUTFLOW: US$4.8bn

- EQ YTD NET OUTFLOW: US$76.4bn

- MONEY MARKET FUNDS NET INFLOW: US$7.3bn

- MM YTD NET OUTFLOW: US$60.8bn (Reporting by Anthony Rodriguez; Editing by Marc Carnegie)

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