CORRECTED-TABLE-S.Korea March LNG imports down 7.3 pct y/y

(Corrects lead to say Jan-March imports down 6.6 pct) SEOUL, April 16 (Reuters) - South Korea's imports of liquefied natural gas (LNG) totalled 3.49 million tonnes in March, a 7.3 percent fall on an annual basis, while its January-March imports declined 6.6 percent on the year, customs data showed. Details of March imports are as follows (in tonnes/ in mmBtu): March 2012 March 2011 Indonesia 793,433/ $13.28 451,124/ $12.75 Qatar 725,209/ $17.86 835,151/ $12.75 Malaysia 457,202/ $10.66 336,827/ $ 9.84 Oman 303,080/ $18.26 493,705/ $13.19 Yemen 258,642/ $ 6.42 256,242/ $ 5.96 Brunei 253,423/ $17.18 59,886/ $12.94 Trinidad Tobago 206,625/ $11.97 106,705/ $10.61 Russia 191,163/ $ 3.83 509,666/ $ 7.70 Nigeria 188,369/ $13.41 58,536/ $ 8.15 Egypt 64,906/ $13.52 130,971/ $11.19 Equitorial Guinea - 131,476/ $12.03 Peru - 209,999/ $ 9.99 Australia - 189,996/ $ 9.88 --------------------------------------------------------------- TOTAL 3,494,474/ $13.58 3,770,283/ $10.90 Details for January-March imports are as follows (in tonnes, in mmBtu) January-March 2012 January-March 2011 Qatar 2,467,702/ $17.81 2,388,236/ $12.58 Indonesia 2,365,207/ $13.62 1,552,341/ $11.55 Malaysia 1,200,407/ $11.05 1,377,250/ $ 7.89 Oman 1,154,675/ $18.17 1,412,614/ $12.66 Yemen 882,242/ $ 5.98 747,750/ $ 6.24 Russia 702,385/ $ 7.26 1,272,979/ $ 6.83 Trinidad Tobago 615,927/ $11.73 308,553/ $10.03 Nigeria 557,873/ $14.38 362,312/ $ 9.71 Egypt 369,844/ $14.34 269,695/ $11.65 Brunei 253,423/ $17.18 240,511/ $12.38 Australia 120,083/ $13.59 436,203/ $ 9.79 Equitorial Guinea 117,544/ $13.75 708,791/ $11.94 U.S. 57,064/ $17.71 59,666/ $ 9.50 Algeria 55,243/ $17.49 - Bahama 54,535/ $11.17 - Peru - 616,824/ $10.00 Norway - 57,781/ $10.32 --------------------------------------------------------------- TOTAL 11,026,574/ $13.83 11,811,506/ $10.41 (Reporting By Eunhye Shin; Editing by Clarence Fernandez)