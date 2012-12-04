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STOCKS-Sberbank CIB повысил ориентир цены GDR Магнита до $42
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#Consumer Goods and Retail
December 4, 2012 / 8:36 AM / in 5 years

STOCKS-Sberbank CIB повысил ориентир цены GDR Магнита до $42

Reuters Staff

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МОСКВА, 4 дек (Рейтер) - Sberbank CIB повысил рассчетную цену GDR Магнита до $42, ожидая сохранения высокой рентабельности ритейлера и увеличения выручки в 2013 году.

“Наше отношение к Магниту стало еще более оптимистичным. Мы ожидаем, что Магнит сохранит рентабельность EBITDA на уровне 10,4 процента, самый высокий показатель в секторе, в 2013 году, а рост трафика в сопоставимых магазинах может привести к увеличению выручки ритейлера на 32 процента”, - пишут аналитики.

Новая расчетная цена предполагает 20-процентный потенциал роста от текущих котировок. Аналитики подтверждают рекомендацию покупки бумаг.

Несмотря на подъем котировок Магнита на 67 процентов с начала года, существенной переоценки мультипликаторов не произошло, по показателю EV/EBITDA на 2013 год акции обращаются с коэффициентом 9,5, говорится в аналитической заметке.

Финансовые результаты за четвертый квартал 2012 года и операционные итоги за первый квартал 2013 года могут стать, по мнению аналитиков, мощным катализатором для дальнейшего роста акций. (Злата Гарасюта)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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