TABLE-Foreigners buy India shares in latest week -Nomura

Foreign buying and selling in seven Asian equities markets for the week ended March 16 FOREIGN INVESTMENT (US$MLN) 1-week 4-week 12-week YTD 2010 Asia ex Japan 2,800 8,439 26,611 26,045 (14,372) India 1,147 3,718 8,390 8,460 230 Indonesia 360 438 678 587 1,274 Japan 457 6,213 12,523 14,922 21,712 S.Korea 92 1,081 9,084 9,173 (7,341) Philippines 64 277 1,093 645 1,327 Taiwan 1,020 1,847 5,222 5,165 (9,680)Thailand 117 1,078 2,144 2,016 (183) Source - Nomura International (HK) Ltd. Quantitative Research