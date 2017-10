Foreign buying and selling in seven Asian equities markets for the week ended April 26

FOREIGN INVESTMENT (US$MLN)

1-week 4-week 13-week YTD 2012 Asia ex Japan 219 (2,228) 4,803 7,997 52,325 India 426 538 7,677 10,285 24,843 Indonesia 170 123 1,607 1,999 1,785 Japan (1,551) 24,771 54,653 62,027 35,327 Korea (551) (2,458) (4,478) (5,127) 15,214 Philippines (21) 241 707 1,253 2,341 Taiwan 431 19 314 175 5,589 Thailand (236) (690) (1,024) (589) 2,555

Source - Nomura International (HK) Ltd. Quantitative Research (Tina Kwan)