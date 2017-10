Foreign buying and selling in seven Asian equities markets for the week ended May 3

FOREIGN INVESTMENT (US$MLN)

1-week 4-week 13-week YTD 2012 Asia ex Japan 1,581 (1,156) 6,217 9,578 52,325 India 647 1,021 7,437 10,932 24,843 Indonesia 6 (57) 1,472 2,005 1,785 Japan NA 21,873 52,464 62,027 35,327 Korea (200) (2,426) (3,485) (5,326) 15,214 Philippines 42 256 681 1,295 2,341 Taiwan 1,078 664 1,112 1,254 5,589 Thailand 7 (615) (999) (582) 2,555

Source - Nomura International (HK) Ltd. Quantitative Research (Tina Kwan)