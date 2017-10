Foreign buying and selling in seven Asian equities markets for the week ended Feb 24

FOREIGN INVESTMENT (US$MLN)

1-week 4-week 12-week YTD 2010 Asia ex Japan 2,385 11,592 21,636 19,990 (14,372) India 620 3,698 5,075 5,363 230 Indonesia 48 (294) 501 197 1,274 Japan 3,033 5,221 5,441 11,741 21,712 Korea 714 4,199 8,461 8,805 (7,341) Philippines 129 97 1,284 497 1,327 Taiwan 434 2,503 4,608 3,752 (9,680) Thailand 439 1,390 1,708 1,376 (183)

Source - Nomura International (HK) Ltd. Quantitative Research