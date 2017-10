Foreign buying and selling in seven Asian equities markets for the week ended March 2.

FOREIGN INVESTMENT (US$MLN)

1-week 4-week 12-week YTD 2011 Asia ex Japan 3,119 11,846 25,093 23,109 (14,372) India 1,826 4,708 7,309 7,189 230 Indonesia (18) (168) 454 179 1,274 Japan 972 5,623 7,876 12,713 21,712 Korea 518 3,439 8,988 9,324 (7,341) Philippines 42 146 1,116 540 1,327 Taiwan 491 2,217 5,231 4,243 (9,680) Thailand 258 1,504 1,996 1,635 (183)

Source - Nomura International (HK) Ltd. Quantitative Research