Foreign buying and selling in seven Asian equities markets for the week ended March 9

FOREIGN INVESTMENT (US$MLN)

1-week 4-week 12-week YTD 2010 Asia ex Japan 195 7,819 22,745 23,304 (14,372) India 183 3,799 7,121 7,372 230 Indonesia 48 (72) 194 227 1,274 Japan 1,752 7,093 8,509 14,465 21,712 Korea (243) 1,556 8,330 9,080 (7,341) Philippines 42 209 1,076 581 1,327 Taiwan (97) 1,137 4,027 4,145 (9,680)Thailand 264 1,189 1,998 1,898 (183)

Source - Nomura International (HK) Ltd. Quantitative Research