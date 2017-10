Foreign buying and selling in seven Asian equities markets for the week ended Nov. 30

FOREIGN INVESTMENT ($MLN)

1-week 4-week 13-week YTD 2011 Asia ex Japan 1,632 1,196 10,468 39,025 (14,372) India 371 1,335 7,576 19,321 230 Indonesia 5 (366) 734 1,717 1,274 Japan 3,082 4,024 4,913 14,851 21,712 Korea (167) (625) 1,005 11,624 (7,341) Philippines 6 208 14 1,969 1,327 Taiwan 1,019 577 1,616 2,752 (9,680) Thailand 398 66 (476) 1,642 (183)

Source - Nomura International (HK) Ltd. Quantitative Research