European Factors to Watch on Wednesday Aug 20

PARIS, Aug 20 (Reuters) - Financial spreadbetters expected Britain's FTSE 100 to open 8 to 9 points lower, or down 0.1 percent, Germany's DAX to open 7 points lower, or down 0.1 percent, and France's CAC 40 to open 2 to 3 points lower, or down 0.1 percent. MAJOR EUROPEAN COMPANIES REPORTING : CARLSBERG A/S Q2 HEINEKEN NV H1 SWISSCOM AG Q2 GLANBIA PLC H1 GLENCORE PLC H1 HIKMA PHARMACEUTICALS PLC H1 ICA GRUPPEN AB Q2 SYDBANK A/S Q2 KONINKLIJKE VOPAK NV H1 VESTAS WIND SYSTEMS A/S Q2 MAJOR U.S. COMPANIES REPORTING : Q3 2014 Hewlett-Packard Q2 2014 L Brands Inc Q2 2014 Lowe`s Companies Q2 2014 PetSmart Q1 2015 The J. M. Smucker Company Q2 2014 Staples, Inc. Q2 2014 Target Corp. MAJOR MACROECONOMIC DATA/EVENTS (GMT) : 0600 DE Producer Prices Jul 0830 BOE MPC Vote Aug ------------------------------------------------------------------------------ MARKET SNAPSHOT AT 0510 GMT: LAST PCT CHG NET CHG S&P 500 1,981.60 0.5 % 9.86 NIKKEI 15458.21 0.05 % 8.42 MSCI ASIA EX-JP 512.13 -0.01 % -0.04 EUR/USD 1.3305 -0.11 % -0.0014 USD/JPY 103.14 0.24 % 0.2500 10-YR US TSY YLD 2.410 -- 0.00 10-YR BUND YLD 1.001 -- 0.00 SPOT GOLD $1,294.00 -0.1 % -$1.29 US CRUDE $95.35 0.92 % 0.87 > GLOBAL MARKETS-STOCKS STEADY AFTER U.S. DATA, DOLLAR HOLDS GAINS > US STOCKS-WALL ST EXTENDS RALLY, LIFTED BY APPLE AND HOME DEPOT > NIKKEI RISES FOR 8TH DAY AS STRONG U.S. DATA, WEAK YEN BOOST MOOD > FOREX-DOLLAR HITS 11-MONTH HIGH, STAYS FIRM AFTER SOLID HOUSING DATA > GOLD STRUGGLES BELOW $1,300 ON STRONG U.S. DATA, HIGHER STOCKS > METALS-SHANGHAI COPPER EDGES LOWER TOWARDS KEY CHART LEVEL > BRENT HOLDS NEAR 14-MONTH LOW ON PLENTIFUL SUPPLY (Reporting by Blaise Robinson)