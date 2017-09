European Factors to Watch-Shares seen edging lower

LONDON, Aug 28 (Reuters) - Financial spreadbetters predicted Britain's FTSE 100 to open 6 to 7 points lower, or as much as 0.1 percent down, Germany's DAX to open 11 to 14 points lower, or as much as 0.2 percent, and France's CAC 40 to fall 5 to 6 points, or as much as 0.1 percent on Thursday. MAJOR EUROPEAN COMPANIES REPORTING : BOUYGUES SA H1 PERNOD RICARD SA FINAL ACKERMANS & VAN HAAREN NV Q2 WENDEL SA H1 HUNTING PLC H1 MELROSE INDUSTRIES PLC H1 PADDY POWER PLC INTERIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA Q2 ELEKTA PUBL AB Q1 GEMALTO NV H1 OCI NV INTERIM VEOLIA ENVIRONNEMENT VE SA H1 HAYS PLC PRELIM ALPHA BANK SA Q2 BALOISE HOLDING AG H1 VIVENDI SA H1 MAJOR U.S. COMPANIES REPORTING : Genesco Inc Q2 2015 Splunk Inc Q2 2015 Veeva Systems Inc Q2 2015 MAJOR MACROECONOMIC DATA/EVENTS (GMT) : 0755 DE Unemployment 0800 IT Retail Sales 0900 EZ Consumer Confidence 1200 DE HICP Prelim 1230 US GDP 1230 US Jobless Claims 1400 US Pending Home Sales ------------------------------------------------------------------------------ MARKET SNAPSHOT AT 0518 GMT: LAST PCT CHG NET CHG S&P 500 2,000.12 0.01 % 0.1 NIKKEI 15445.95 -0.57 % -88.87 MSCI ASIA EX-JP 514.05 -0.02 % -0.1 EUR/USD 1.3217 0.19 % 0.0025 USD/JPY 103.73 -0.12 % -0.1200 10-YR US TSY YLD 2.348 -- -0.01 10-YR BUND YLD 0.911 -- 0.00 SPOT GOLD $1,287.20 0.37 % $4.75 US CRUDE $93.56 -0.34 % -0.32 > ASIA SHARES EDGE UP ON STEADY WALL ST, EURO CLINGS TO GAINS > WALL STREET DRIFTS TO ANOTHER RECORD IN LIGHT TRADING > NIKKEI DROPS AS INVESTORS GROW UNEASY ABOUT DIMMING ECONOMIC PROSPECTS > YIELDS FALL ON MONTH-END BUYING, EUROPEAN BOND RALLY > HARRIED EURO GETS RESPITE AHEAD OF INFLATION TEST > GOLD UP FOR THIRD DAY ON SOFTER DOLLAR; PHYSICAL DEMAND LAGS > METALS-LME COPPER DRIFTS IN LOW VOLUMES; EYES ON ECB > METALS-LME COPPER DRIFTS IN LOW VOLUMES; EYES ON ECB (Reporting by Atul Prakash)