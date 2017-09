European Factors to Watch on Friday Aug 29

PARIS, Aug 29 (Reuters) - Financial spreadbetters expected Britain's FTSE 100 to open down 1 point to up 1 point, or nearly flat, Germany's DAX to open 13 to 16 points higher, or up 0.2 percent, and France's CAC 40 to open 4 to 7 points higher, or up 0.2 percent. MAJOR EUROPEAN COMPANIES REPORTING : HERMES INTERNATIONAL SCA Q2 AFREN PLC H1 BERENDSEN PLC H1 EXOR SPA Q2 BOLLORE SA H1 PIRAEUS BANK SA Q2 PORTUGAL TELECOM SGPS SA Q2 ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION H1 RUBIS SCA H1 HAVAS SA H1 MAJOR U.S. COMPANIES REPORTING : No major U.S. company due to report results. MAJOR MACROECONOMIC DATA/EVENTS (GMT) : 0600 DE Retail sales Jul 0645 FR Producer Prices Jul 0800 IT unemployment rate Jul 0900 EZ Inflation, Flash Aug 0900 IT Consumer prices Aug 0900 IT CPI Aug 0900 EZ Unemployment Rate Jul 1000 IT GDP final Q2 1230 US Consumption ad Jul 1230 US Core PCE Price Jul 1355 US U Michigan Sentiment Aug ------------------------------------------------------------------------------ MARKET SNAPSHOT AT 0520 GMT: LAST PCT CHG NET CHG S&P 500 1,996.74 -0.17 % -3.38 NIKKEI 15429.83 -0.19 % -30.03 MSCI ASIA EX-JP 511.09 -0.22 % -1.11 EUR/USD 1.3175 -0.05 % -0.0007 USD/JPY 103.81 0.11 % 0.1100 10-YR US TSY YLD 2.338 -- 0.00 10-YR BUND YLD 0.880 -- -0.01 SPOT GOLD $1,288.20 -0.12 % -$1.54 US CRUDE $94.83 0.3 % 0.28 > GLOBAL MARKETS-ASIAN SHARES SLUMP AS UKRAINE TENSIONS FLARE > WALL ST LOSES GROUND ON UKRAINE WORRY; DATA CURBS LOSSES > NIKKEI FALLS ON UKRAINE WOES, BUT HOPES OF DOMESTIC BUYING LIMIT LOSSES > YEN SUPPORTED ON UKRAINE TENSIONS, EURO BRACES FOR INFLATION TEST > PRECIOUS-GOLD STEADY, HEADS FOR MONTHLY GAIN ON UKRAINE TENSION > METALS-COPPER EYES BIGGEST MONTHLY DROP SINCE MARCH ON UKRAINE WOES > BRENT HOLDS ABOVE $102, BUT HEADS FOR 2ND MONTHLY LOSS (Reporting by Blaise Robinson)