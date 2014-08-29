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European Factors to Watch on Friday Aug 29
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August 29, 2014 / 5:25 AM / 3 years ago

European Factors to Watch on Friday Aug 29

Reuters Staff

3 Min Read

PARIS, Aug 29 (Reuters) - Financial spreadbetters expected Britain's FTSE
100 to open down 1 point to up 1 point, or nearly flat, Germany's DAX
 to open 13 to 16 points higher, or up 0.2 percent, and France's CAC 40
 to open 4 to 7 points higher, or up 0.2 percent.
    
    MAJOR EUROPEAN COMPANIES REPORTING :
    HERMES INTERNATIONAL SCA              Q2         
    AFREN PLC                             H1         
    BERENDSEN PLC                         H1         
    EXOR SPA                              Q2         
    BOLLORE SA                            H1         
    PIRAEUS BANK SA                       Q2         
    PORTUGAL TELECOM SGPS SA              Q2         
    ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION       H1         
    RUBIS SCA                             H1         
    HAVAS SA                              H1         
        
    MAJOR U.S. COMPANIES REPORTING :
    No major U.S. company due to report results.
    
    MAJOR MACROECONOMIC DATA/EVENTS (GMT)  :
    0600 DE Retail sales Jul
    0645 FR Producer Prices Jul
    0800 IT unemployment rate Jul
    0900 EZ Inflation, Flash Aug
    0900 IT Consumer prices Aug
    0900 IT CPI Aug
    0900 EZ Unemployment Rate Jul
    1000 IT GDP final Q2
    1230 US Consumption ad Jul
    1230 US Core PCE Price Jul
    1355 US U Michigan Sentiment Aug
    
------------------------------------------------------------------------------
  MARKET SNAPSHOT AT 0520 GMT: 
                                         LAST   PCT CHG  NET CHG
 S&P 500                             1,996.74   -0.17 %    -3.38
 NIKKEI                              15429.83   -0.19 %   -30.03
 MSCI ASIA EX-JP                       511.09   -0.22 %    -1.11
 EUR/USD                               1.3175   -0.05 %  -0.0007
 USD/JPY                               103.81    0.11 %   0.1100
 10-YR US TSY YLD                       2.338        --     0.00
 10-YR BUND YLD                         0.880        --    -0.01
 SPOT GOLD                          $1,288.20   -0.12 %   -$1.54
 US CRUDE                              $94.83     0.3 %     0.28
 
  > GLOBAL MARKETS-ASIAN SHARES SLUMP AS UKRAINE TENSIONS FLARE 
  > WALL ST LOSES GROUND ON UKRAINE WORRY; DATA CURBS LOSSES 
  > NIKKEI FALLS ON UKRAINE WOES, BUT HOPES OF DOMESTIC BUYING LIMIT LOSSES 
  > YEN SUPPORTED ON UKRAINE TENSIONS, EURO BRACES FOR INFLATION TEST 
  > PRECIOUS-GOLD STEADY, HEADS FOR MONTHLY GAIN ON UKRAINE TENSION 
  > METALS-COPPER EYES BIGGEST MONTHLY DROP SINCE MARCH ON UKRAINE WOES 
  > BRENT HOLDS ABOVE $102, BUT HEADS FOR 2ND MONTHLY LOSS 
    

 (Reporting by Blaise Robinson)

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