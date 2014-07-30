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European Factors to Watch on Wednesday July 30
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July 30, 2014 / 5:20 AM / 3 years ago

European Factors to Watch on Wednesday July 30

Reuters Staff

6 Min Read

PARIS, July 30 (Reuters) - Financial spreadbetters expect Britain's FTSE 100
 to open 2 points lower, or down 0.03 percent, Germany's DAX to
open 18 points lower, or down 0.2 percent, and France's CAC 40 to open 9
points lower, or down 0.2 percent.
    
    MAJOR EUROPEAN COMPANIES REPORTING :
    HOLCIM LTD                            Q2         
    OSRAM LICHT AG                        PRELIM     
    REXEL SA                              Q2         
    UCB SA                                Q2         
    BAYER AG                              Q2         
    INFINEON TECHNOLOGIES AG              Q3         
    KONINKLIJKE KPN NV                    Q2         
    SCHNEIDER ELECTRIC SE                 H1         
    TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG     H1         
    INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC    H1         
    MAN SE                                H1         
    PEUGEOT SA                            H1         
    RIGHTMOVE PLC                         INTERIM    
    SMURFIT KAPPA GROUP PLC               Q2         
    TOTAL SA                              H1         
    WOLTERS KLUWER NV                     H1         
    BANCO POPULAR ESPANOL SA              Q2         
    ENDESA SA                             H1         
    SNAM SPA                              Q2         
    BARCLAYS PLC                          INTERIM    
    BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC          INTERIM    
    TRAVIS PERKINS PLC                    H1         
    BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.  Q2         
    CLARIANT AG                           H1         
    ENEL GREEN POWER SPA                  H1         
    FIAT SPA                              Q2         
    SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY SA         H1         
    ITV PLC                               INTERIM    
    TAYLOR WIMPEY PLC                     INTERIM    
    TULLOW OIL PLC                        H1         
    DSV A/S                               Q2         
    EBRO FOODS SA                         H1         
    HEIDELBERGCEMENT AG                   Q2         
    RED ELECTRICA CORPORACION SA          H1         
    SEGRO PLC                             H1         
    TENARIS SA                            Q2         
    COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA          H1         
    IMERYS SA                             H1         
    KERING SA                             Q2         
    VISCOFAN SA                           H1         
    VALLOUREC SA                          H1         
    AIRBUS GROUP NV                       Q2         
    JUPITER FUND MANAGEMENT PLC           INTERIM    
        
    MAJOR U.S. COMPANIES REPORTING :
    Q3 2014 ADT Corp                          
    Q2 2014 Akamai Technologies Inc.          
    Q2 2014 The Allstate Corp.                
    Q2 2014 American Tower Corp               
    Q3 2014 Franklin Resources Inc            
    Q2 2014 Dominion Resources Inc.           
    Q2 2014 FMC Corp.                         
    Q2 2014 Garmin Ltd                        
    Q2 2014 Goodyear Tire & Rubber            
    Q2 2014 Hess Corp.                        
    Q2 2014 The Hartford                      
    Q2 2014 Hospira                           
    Q2 2014 Humana Inc.                       
    Q2 2014 Kraft Foods Group Inc             
    Q2 2014 Lincoln National                  
    Q2 2014 Lorillard, Inc.                   
    Q4 2014 Lam Research                      
    Q2 2014 MetLife, Inc.                     
    Q2 2014 Murphy Oil Corp.                  
    Q2 2014 MeadWestvaco                      
    Q2 2014 Pitney Bowes Inc.                 
    Q2 2014 Public Service Enterprise Group   
    Q2 2014 Phillips 66                       
    Q3 2014 Rockwell Automation               
    Q2 2014 Sealed Air                        
    Q2 2014 Southern Company                  
    Q2 2014 Tesoro Corp.                      
    Q2 2014 Unum Group                        
    Q2 2014 Valero Energy Corp.               
    Q4 2014 Western Digital Corp.             
    Q2 2014 Wisconsin Energy Corp.            
    Q3 2014 Whole Foods Market                
    Q2 2014 WellPoint, Inc.                   
    Q2 2014 Williams Companies Inc.           
    
    MAJOR MACROECONOMIC DATA/EVENTS (GMT)  :
    0645 FR Consumer Confidence Jul
    0900 EZ Business climate Jul
    0900 EZ Econ sentiment Jul
    0900 EZ Indus sentiment Jul
    0900 EZ Services Sentiment Jul
    0900 EZ Consumer Confidence Jul
    1200 DE HICP Prelim Jul
    1200 DE CPI prelim Jul
    1215 US ADP jobs Jul
    1230 US GDP Q2
    1230 US Core PCE Prices Q2
    1800 US Fed FOMC statement
    2305 GB GfK Consumer Jul
    
------------------------------------------------------------------------------
  MARKET SNAPSHOT AT 0516 GMT: 
                                         LAST  PCT CHG  NET CHG
 S&P 500                             1,969.95  -0.45 %    -8.96
 NIKKEI                              15635.58   0.11 %    17.51
 MSCI ASIA EX-JP                       513.52   0.53 %     2.72
 EUR/USD                               1.3408  -0.01 %  -0.0001
 USD/JPY                               102.08  -0.03 %  -0.0300
 10-YR US TSY YLD                       2.466       --     0.00
 10-YR BUND YLD                         1.120       --     0.00
 SPOT GOLD                          $1,298.25   0.01 %    $0.15
 US CRUDE                             $101.08   0.11 %     0.11
 
  > GLOBAL MARKETS-ASIAN SHARES RISE, DOLLAR STEADY BEFORE FED 
  > US STOCKS-WALL STREET ENDS DOWN; TWITTER RALLIES AFTER-HOURS 
  > NIKKEI EDGES UP AS STRONG EARNINGS OFFSET WEAK INDUSTRIAL OUTPUT 
  > FOREX-DOLLAR STEADY NEAR 6-MONTH PEAK AHEAD OF GDP AND FED TESTS 
  > PRECIOUS-GOLD TREADS WATER BELOW $1,300 AS FED, ECONOMIC DATA EYED 
  > METALS-LEAD FALLS AS CHART PATTERNS SPARK PROFIT-TAKING 
  > BRENT HOVERS NEAR $107.50 AHEAD OF U.S. DATA 
    

 (Reporting by Blaise Robinson)

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