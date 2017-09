European Factors to Watch on Wednesday July 30

PARIS, July 30 (Reuters) - Financial spreadbetters expect Britain's FTSE 100 to open 2 points lower, or down 0.03 percent, Germany's DAX to open 18 points lower, or down 0.2 percent, and France's CAC 40 to open 9 points lower, or down 0.2 percent. MAJOR EUROPEAN COMPANIES REPORTING : HOLCIM LTD Q2 OSRAM LICHT AG PRELIM REXEL SA Q2 UCB SA Q2 BAYER AG Q2 INFINEON TECHNOLOGIES AG Q3 KONINKLIJKE KPN NV Q2 SCHNEIDER ELECTRIC SE H1 TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG H1 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC H1 MAN SE H1 PEUGEOT SA H1 RIGHTMOVE PLC INTERIM SMURFIT KAPPA GROUP PLC Q2 TOTAL SA H1 WOLTERS KLUWER NV H1 BANCO POPULAR ESPANOL SA Q2 ENDESA SA H1 SNAM SPA Q2 BARCLAYS PLC INTERIM BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC INTERIM TRAVIS PERKINS PLC H1 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. Q2 CLARIANT AG H1 ENEL GREEN POWER SPA H1 FIAT SPA Q2 SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY SA H1 ITV PLC INTERIM TAYLOR WIMPEY PLC INTERIM TULLOW OIL PLC H1 DSV A/S Q2 EBRO FOODS SA H1 HEIDELBERGCEMENT AG Q2 RED ELECTRICA CORPORACION SA H1 SEGRO PLC H1 TENARIS SA Q2 COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA H1 IMERYS SA H1 KERING SA Q2 VISCOFAN SA H1 VALLOUREC SA H1 AIRBUS GROUP NV Q2 JUPITER FUND MANAGEMENT PLC INTERIM MAJOR U.S. COMPANIES REPORTING : Q3 2014 ADT Corp Q2 2014 Akamai Technologies Inc. Q2 2014 The Allstate Corp. Q2 2014 American Tower Corp Q3 2014 Franklin Resources Inc Q2 2014 Dominion Resources Inc. Q2 2014 FMC Corp. Q2 2014 Garmin Ltd Q2 2014 Goodyear Tire & Rubber Q2 2014 Hess Corp. Q2 2014 The Hartford Q2 2014 Hospira Q2 2014 Humana Inc. Q2 2014 Kraft Foods Group Inc Q2 2014 Lincoln National Q2 2014 Lorillard, Inc. Q4 2014 Lam Research Q2 2014 MetLife, Inc. Q2 2014 Murphy Oil Corp. Q2 2014 MeadWestvaco Q2 2014 Pitney Bowes Inc. Q2 2014 Public Service Enterprise Group Q2 2014 Phillips 66 Q3 2014 Rockwell Automation Q2 2014 Sealed Air Q2 2014 Southern Company Q2 2014 Tesoro Corp. Q2 2014 Unum Group Q2 2014 Valero Energy Corp. Q4 2014 Western Digital Corp. Q2 2014 Wisconsin Energy Corp. Q3 2014 Whole Foods Market Q2 2014 WellPoint, Inc. Q2 2014 Williams Companies Inc. MAJOR MACROECONOMIC DATA/EVENTS (GMT) : 0645 FR Consumer Confidence Jul 0900 EZ Business climate Jul 0900 EZ Econ sentiment Jul 0900 EZ Indus sentiment Jul 0900 EZ Services Sentiment Jul 0900 EZ Consumer Confidence Jul 1200 DE HICP Prelim Jul 1200 DE CPI prelim Jul 1215 US ADP jobs Jul 1230 US GDP Q2 1230 US Core PCE Prices Q2 1800 US Fed FOMC statement 2305 GB GfK Consumer Jul ------------------------------------------------------------------------------ MARKET SNAPSHOT AT 0516 GMT: LAST PCT CHG NET CHG S&P 500 1,969.95 -0.45 % -8.96 NIKKEI 15635.58 0.11 % 17.51 MSCI ASIA EX-JP 513.52 0.53 % 2.72 EUR/USD 1.3408 -0.01 % -0.0001 USD/JPY 102.08 -0.03 % -0.0300 10-YR US TSY YLD 2.466 -- 0.00 10-YR BUND YLD 1.120 -- 0.00 SPOT GOLD $1,298.25 0.01 % $0.15 US CRUDE $101.08 0.11 % 0.11 > GLOBAL MARKETS-ASIAN SHARES RISE, DOLLAR STEADY BEFORE FED > US STOCKS-WALL STREET ENDS DOWN; TWITTER RALLIES AFTER-HOURS > NIKKEI EDGES UP AS STRONG EARNINGS OFFSET WEAK INDUSTRIAL OUTPUT > FOREX-DOLLAR STEADY NEAR 6-MONTH PEAK AHEAD OF GDP AND FED TESTS > PRECIOUS-GOLD TREADS WATER BELOW $1,300 AS FED, ECONOMIC DATA EYED > METALS-LEAD FALLS AS CHART PATTERNS SPARK PROFIT-TAKING > BRENT HOVERS NEAR $107.50 AHEAD OF U.S. DATA (Reporting by Blaise Robinson)