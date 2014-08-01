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#Market News
August 1, 2014 / 4:55 AM / 3 years ago

European Factors to Watch- Lower start eyed after Wall St drop

Reuters Staff

4 Min Read

(Adds further spreadbetter calls)
    LONDON, Aug 1 (Reuters) - Financial spreadbetters expected Britain's FTSE
100 to open between 16 and 18 points lower, or as much as 0.3 percent,
Germany's DAX to open 14 to 16 points lower, or as much as 0.2 percent,
and France's CAC 40 to open 11 to 12 points lower, or as much as 0.3
percent.
    
    MAJOR EUROPEAN COMPANIES REPORTING :
    AMADEUS IT HOLDING SA                H1            
    ASTALDI SPA                          H1            
    ATLANTIA SPA                         Q2            
    AXA SA                               H1            
    BELGACOM NV                          Q2            
    BANK OF IRELAND                      H1            
    BUZZI UNICEM SPA                     Q2            
    DIASORIN SPA                         Q2            
    DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC      H1            
    DEUTSCHE POSTBANK AG                 Q2            
    MAN GROUP PLC                        INTERIM       
    FOMENTO DE CONSTRUCCIONES            H1            
    IMI PLC                              H1            
    INTESA SANPAOLO SPA                  H1            
    ARCELORMITTAL SA                     Q2            
    ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC     INTERIM       
    SMITH & NEPHEW PLC                   Q2            
    SOCIETE GENERALE                     H1            
    TECNICAS REUNIDAS SA                 H1            
    WACKER CHEMIE AG                     Q2            
    WORLD DUTY FREE SPA                  Q2            
    WILLIAM HILL PLC                     H1            

    
    MAJOR U.S. COMPANIES REPORTING :
    BMO    Q2 2014 Chevron                           CVX  
    
    MAJOR MACROECONOMIC DATA/EVENTS (GMT)  :
    0745 IT Markit/ADACI Mf Jul
    0750 FR Markit Mfg PMI  Jul
    0755 DE Markit/BME Mfg  Jul
    0800 EZ Markit Mfg PMI  Jul 
    0830 GB Markit/CIPS Mfg Jul
    1230 US PCE Price Index Jun
    1230 US Non-Farm Payrolls, Unemployment Jul
    1355 US U Mich Sent Fin Jul
    1400 US Construction Sp Jun
    1400 US ISM Manufacturi Jul
    
------------------------------------------------------------------------------
  MARKET SNAPSHOT AT 0454 GMT: 
    
    
                                               LAST    PCT CHG       NET CHG
 S&P 500                                   1,930.67       -2 %         -39.4
 NIKKEI                                    15562.66    -0.37 %        -58.11
 MSCI ASIA EX-JP       <.MIAPJ0000PUS         503.9     -1.1 %         -5.58
                       >                                        
 EUR/USD                                     1.3385    -0.02 %       -0.0003
 USD/JPY                                     102.92     0.13 %        0.1300
 10-YR US TSY YLD                             2.572         --          0.01
 10-YR BUND YLD                               1.163         --          0.00
 SPOT GOLD                                $1,282.61     0.04 %         $0.52
 US CRUDE                                    $98.01    -0.16 %         -0.16
 
  
  > ASIA STOCKS PRESSURED BY WALL ST, BUT CHINA HELPS         
  > S&P500 INDEX POSTS WORST FALL SINCE APRIL; INDEXES DOWN FOR JULY 
  > NIKKEI DROPS ON CONCERN ABOUT U.S. RATES; SONY, PANASONIC SHINE  
  > TREASURIES-PRICES STABILIZE ON MONTH-END DEMAND                
  > DOLLAR PAUSES NEAR 10-MONTH HIGH AHEAD OF U.S. JOBS DATA       
  > GOLD NEAR 6-WEEK LOW, POISED FOR THIRD WEEKLY LOSS             
  > COPPER UNDERPINNED AS CHINESE FACTORY ACTIVITY GATHERS STEAM  
  > BRENT HOLDS NEAR $106 AFTER AMPLE SUPPLY PULLS DOWN PRICES      
    

 (Reporting By Francesco Canepa)

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