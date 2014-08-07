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August 7, 2014 / 5:11 AM / 3 years ago

European Factors to Watch on Aug 7

Reuters Staff

5 Min Read

PARIS, Aug 7 (Reuters) - Financial spreadbetters expected Britain's FTSE 100
 to open 4 points lower, or down 0.1 percent, Germany's DAX to
open 15 points lower, or down 0.2 percent, and France's CAC 40 to open 6
points lower, or down 0.1 percent.
    
    MAJOR EUROPEAN COMPANIES REPORTING :
    ZURICH INSURANCE GROUP AG             H1         
    ADECCO SA                             Q2         
    DEUTSCHE TELEKOM AG                   Q2         
    ETABLISSEMENTS DELHAIZE FRERES ET CIE H1         
    KBC GROUPE SA                         Q2         
    SYMRISE AG                            Q2         
    NESTLE SA                             H1         
    AVIVA PLC                             H1         
    DELTA LLOYD NV                        H1         
    ALTICE SA                             Q2         
    AMEC PLC                              H1         
    COCA COLA HBC AG                      Q2         
    HENDERSON GROUP PLC                   INTERIM    
    HEXAGON AB                            Q2         
    OLD MUTUAL PLC                        INTERIM    
    RANDGOLD RESOURCES LTD                Q2         
    TDC A/S                               Q2         
    NOVO NORDISK A/S                      Q2         
    RSA INSURANCE GROUP PLC               INTERIM    
    HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORG       Q2         
    ADIDAS AG                             Q2         
    BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SC Q2         
    BEIERSDORF AG                         Q2         
    BRENNTAG AG                           Q2         
    COMMERZBANK AG                        Q2         
    FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES Q2         
    KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG          Q1         
    RHEINMETALL AG                        Q2         
    STADA ARZNEIMITTEL AG                 INTERIM    
    TOD'S SPA                             Q2         
    COBHAM PLC                            INTERIM    
    KERRY GROUP PLC                       INTERIM    
    RIO TINTO PLC                         H1         
    BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA   H1         
    FRESENIUS SE & CO KGAA                Q2         
    SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC          INTERIM    
    ANDRITZ AG                            Q2            
   
     MAJOR U.S. COMPANIES REPORTING :
    Q2 2014 AES Corp.                         
    Q2 2014 CBS Corp.                         
    Q4 2014 CareFusion Corp.                  
    Q1 2015 Computer Sciences Corp            
    Q2 2014 Duke Energy Corp.                 
    Q2 2014 Consolidated Edison, Inc.         
    Q4 2014 Harman International Industries   
    Q2 2014 IntercontinentalExchange, Inc.    
    Q2 2014 Monster Beverage Corp             
    Q2 2014 Mylan Inc.                        
    Q2 2014 NRG Energy, Inc.                  
    Q2 2015 NVIDIA Corp.                      
    Q4 2014 News Corp                         
    Q2 2014 Scripps Networks Interactive, Inc 
    Q2 2014 Sempra Energy                     
    Q2 2014 Teradata                          
    
    MAJOR MACROECONOMIC DATA/EVENTS (GMT)  :
    0600 DE Industrial Ouput Jun
    0645 FR Trade balance Jun
    1100 GB BOE rate 
    1145 EZ ECB rate
    1230 US jobless claims w/e
    1900 US consumer credit Jun
    
------------------------------------------------------------------------------
  MARKET SNAPSHOT AT 0505 GMT: 
                                         LAST  PCT CHG  NET CHG
 S&P 500                             1,920.24      0 %     0.03
 NIKKEI                              15112.32  -0.31 %   -47.47
 MSCI ASIA EX-JP                       500.11  -0.53 %    -2.67
 EUR/USD                               1.3385   0.03 %   0.0004
 USD/JPY                               102.22   0.13 %   0.1300
 10-YR US TSY YLD                       2.465       --    -0.01
 10-YR BUND YLD                         1.094       --    -0.01
 SPOT GOLD                          $1,306.09   0.01 %    $0.10
 US CRUDE                              $97.03   0.11 %     0.11
 
  > GLOBAL MARKETS-ASIA STOCKS SLIP, BONDS FIRM ON UKRAINE TENSIONS 
  > US STOCKS-WALL STREET ENDS NEAR FLAT AS RUSSIA CONCERNS LINGER 
  > NIKKEI FALLS FOR 6TH DAY ON STRONG YEN, CONCERNS ON UKRAINE 
  > FOREX-EURO STEADY AHEAD OF ECB; AUSSIE SLIDES ON WEAK JOBS DATA 
  > GOLD WELL BID ABOVE $1,300 AS UKRAINE BOOSTS SAFE-HAVEN APPEAL 
  > METALS-LONDON COPPER EDGES UP AS DOLLAR TURNS LOWER 
  > BRENT SUPPORTED BY U.S. INVENTORY DATA, UKRAINE CONFLICT 
    

 (Reporting by Blaise Robinson)

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