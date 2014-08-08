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European Factors to Watch on Friday Aug 8
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August 8, 2014 / 5:16 AM / 3 years ago

European Factors to Watch on Friday Aug 8

Reuters Staff

3 Min Read

PARIS, Aug 7 (Reuters) - Financial spreadbetters expected Britain's FTSE 100
 to open 45 points lower, or down 0.7 percent, Germany's DAX to
open 92 points lower, or down 1 percent, and France's CAC 40 to open 43
points lower, or down 1 percent.
    
    MAJOR EUROPEAN COMPANIES REPORTING :
    ALLIANZ SE                            Q2         
    NOKIAN TYRES PLC                      Q2         
    RHOEN KLINIKUM AG                     Q2         
    TUI TRAVEL PLC                        Q3         
    BANCA POPOLARE DI MILANO SCARL        Q2         
    BANCO POPOLARE SC                     Q2         
    UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA        Q2         
    
    MAJOR U.S. COMPANIES REPORTING :
    None.
    
    MAJOR MACROECONOMIC DATA/EVENTS (GMT)  :
    0600 DE Trade balance Jun
    0645 FR Budget Balance Jun
    0830 GB Goods trade Balance Jun
    1230 US Labour costs Q2
    1230 US Productivity Q2
    1400 US Wholesale inventories Jun
    
------------------------------------------------------------------------------
  MARKET SNAPSHOT AT 0510 GMT:
                                         LAST   PCT CHG  NET CHG
 S&P 500                             1,909.57   -0.56 %   -10.67
 NIKKEI                               14824.1   -2.68 %  -408.27
 MSCI ASIA EX-JP                       495.13   -0.99 %    -4.93
 EUR/USD                               1.3361   -0.01 %  -0.0001
 USD/JPY                               101.79   -0.29 %  -0.3000
 10-YR US TSY YLD                       2.388        --    -0.04
 10-YR BUND YLD                         1.064        --    -0.01
 SPOT GOLD                          $1,318.09    0.37 %    $4.89
 US CRUDE                              $98.03    0.71 %     0.69
  > GLOBAL MARKETS-SHARES SKID AS OBAMA AUTHORIZES STRIKES IN IRAQ 
  > US STOCKS-WALL STREET ENDS DOWN ON HEIGHTENED RUSSIA CONCERNS 
  > NIKKEI SLUMPS TO 2-MONTH LOW ON MOUNTING GEOPOLITICAL CONCERNS 
  > DOLLAR FALTERS AS IRAQ AIR STRIKE ORDER SAPS RISK APPETITE 
  > GOLD GETS SAFE-HAVEN BOOST AS U.S. AUTHORISES AIR STRIKES IN IRAQ 
  > METALS-COPPER DRIFTS IN LOW VOLUMES; CHINA TRADE DATA UNDERPINS 
  > BRENT RISES TO NEAR $107 AS U.S. APPROVES AIR STRIKES ON IRAQ 
    

 (Reporting by Blaise Robinson)

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