European Factors to Watch on Wednesday Aug 13

PARIS, Aug 13 (Reuters) - Financial spreadbetters expected Britain's FTSE 100 to open 10 to 13 points lower, or down 0.2 percent, Germany's DAX to open 21 to 22 points higher, or up 0.2 percent, and France's CAC 40 to open 10 to 11 points higher, or up 0.3 percent. MAJOR EUROPEAN COMPANIES REPORTING : SCHINDLER HOLDING AG H1 MERCK KGAA Q2 SWISS LIFE HOLDING AG H1 TELEKOM AUSTRIA AG H1 ADMIRAL GROUP PLC INTERIM MEDA AB Q2 MICHAEL PAGE INTERNATIONAL PLC H1 SAMPO OYJ Q2 COLOPLAST A/S Q3 FLSMIDTH & CO A/S Q2 WIRECARD AG Q2 G4S PLC INTERIM MAJOR U.S. COMPANIES REPORTING : Q4 2014 Cisco Systems Q3 2014 Deere & Company Q2 2014 Macy's, Inc. Q1 2015 NetApp, Inc. MAJOR MACROECONOMIC DATA/EVENTS (GMT) : 0600 DE CPI Final Jul 0600 DE HICP Final Jul 0600 DE Wholesale Price Jul 0645 FR CPI Jul 0830 GB ILO Unemployment Jun 0900 EZ Industrial Prod Jun 1230 US Retail sales Jul 1400 US Business Inventories Jun ------------------------------------------------------------------------------ MARKET SNAPSHOT AT 0513 GMT: LAST PCT CHG NET CHG S&P 500 1,933.75 -0.16 % -3.17 NIKKEI 15194.48 0.22 % 33.17 MSCI ASIA EX-JP 503.68 0.05 % 0.23 EUR/USD 1.3363 -0.04 % -0.0006 USD/JPY 102.29 0.04 % 0.0400 10-YR US TSY YLD 2.458 -- 0.02 10-YR BUND YLD 1.068 -- 0.01 SPOT GOLD $1,308.62 0.02 % $0.28 US CRUDE $97.08 -0.3 % -0.29 > GLOBAL MARKETS-SHARES SLUGGISH, UKRAINE WOES FANS GROWTH FEARS > US STOCKS-WALL ST SLIPS AFTER TWO-DAY RALLY; ENERGY SHARES DROP > NIKKEI CHOPPY ON GLOOMY JAPAN GDP, GEOPOLITICAL TENSIONS > FOREX-YEN TAKES JAPAN GDP SHRINKAGE IN STRIDE; EURO OFF LOWS > GOLD HOLDS ABOVE $1,300 AS UKRAINE WORRIES STOKE SAFE-HAVEN DEMAND > COPPER SINKS TO LOWEST SINCE JUNE ON GLOBAL GROWTH WORRIES > BRENT NEAR 13-MONTH TROUGH BELOW $103 ON BRISK SUPPLIES (Reporting by Blaise Robinson)