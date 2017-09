European Factors to Watch on Thursday Feb 5

PARIS, Feb 5 (Reuters) - Financial spreadbetters expected Britain's FTSE 100 to open 40 to 48 points lower, or down 0.7 percent, Germany's DAX to open 99 to 111 points lower, or down 1 percent, and France's CAC 40 to open 55 to 59 points lower, or down 1.3 percent. MAJOR EUROPEAN COMPANIES REPORTING: Q4 2014 ABB Ltd Earnings Q4 2014 Assa Abloy AB Earnings Full Year 2014 AstraZeneca PLC Earnings Q4 2014 BNP Paribas SA Earnings Q2 2014-2015 Bonduelle SAS Corporate Sales Preliminary 2014 Celesio AG Earnings Q1 2015 Compass Group PLC Interim Management Statement Q4 2014 Daimler AG Earnings Q4 2014 Dassault Systemes SA Earnings Preliminary 2014 Enel SpA Earnings Enterprise Inns PLC Interim Management Statement Q4 2014 H Lundbeck A/S Earnings Q4 2014 Metso Oyj Earnings Munich Re Preliminary 2014 Q4 2014 Nokian Tyres plc Earnings Full Year 2014 Nutreco NV Earnings Full Year 2014 Nyrstar Earnings Q4 2014 Sanoma Oyj Earnings Q4 2014 Sanofi SA Earnings Q4 2014 Swisscom AG Earnings Q4 2014 Securitas AB Earnings Q4 2014 Smith & Nephew Earnings Q4 2014 TGS NOPEC Geophysical Company ASA Earnings Q4 2014 Tieto Oyj Earnings Vodafone Group PLC Interim Management Statement Q4 2014 Volvo AB Earnings Release MAJOR U.S. COMPANIES REPORTING : Q4 2014 Alliance Data Systems Corp Q4 2014 Apartment Investment & Management Q1 2015 Becton Dickinson and Co Q4 2014 Ball Corp Q4 2014 Cigna Q4 2014 CME Group Inc Q4 2014 Cummins Inc Q4 2014 Delphi Automotive PLC Q2 2015 The Estée Lauder Companies Inc. Q4 2014 EQT Corp Q4 2014 Entergy Corp Q4 2014 Expedia Inc Q4 2014 Fidelity National Information Q4 2014 IntercontinentalExchange, Inc. Q4 2014 Kimco Realty Corp Q3 2015 Michael Kors Holdings Ltd Q3 2015 McKesson Corp Q2 2015 News Corp Q4 2014 Philip Morris International Inc Q4 2014 PPL Corp Q2 2015 Perrigo Company PLC Q4 2014 Snap-On Inc Q4 2014 Stericycle Inc Q3 2015 Symantec Corp Q4 2014 Teradata Corp Q4 2014 TECO Energy Inc Q4 2014 Vulcan Materials Co Q4 2014 Verisign Inc Q4 2014 Xylem Inc MAJOR MACROECONOMIC DATA/EVENTS (GMT) : 0700 DE Industrial orders Dec 1200 GB BoE bank rate Feb 1330 US Jobless claims w/e 1330 US labour costs Q4 1330 US productivity Q4 ------------------------------------------------------------------------------ MARKET SNAPSHOT AT 0608 GMT: LAST PCT CHG NET CHG S&P 500 2,041.51 -0.42 % -8.52 NIKKEI 17504.62 -0.98 % -174.12 MSCI ASIA EX-JP 481.52 -0.04 % -0.18 EUR/USD 1.1342 -0.02 % -0.0002 USD/JPY 117.17 -0.08 % -0.0900 10-YR US TSY YLD 1.739 -- -0.06 10-YR BUND YLD 0.367 -- 0.00 SPOT GOLD $1,272.20 0.2 % $2.55 US CRUDE $47.40 -2.17 % -1.05 > GLOBAL MARKETS-EURO HIT AS ECB TAKES HARD LINE ON GREEK DEBT > US STOCKS-WALL ST ENDS LOWER WITH OIL PRICES, RENEWED GREECE WORRIES > TOKYO'S NIKKEI SHARE AVERAGE CLOSES DOWN 0.98 PCT > TREASURIES-U.S. BONDS STAGE LATE BOUNCE AS ECB SHUNS GREEK BONDS > EURO STEADIER AFTER FALLING ON RENEWED GREECE WORRIES > GOLD EXTENDS GAINS ON GREECE UNCERTAINTY, U.S. DATA EYED > COPPER SLIPS AS TRADERS TAKE PROFITS ON CHINA BANK RESERVE MOVE > OIL MARKETS DROP FURTHER AFTER CRASHING ON INVENTORY CONCERNS (Reporting by Blaise Robinson)