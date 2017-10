TEXT-Fitch Menegaskan Peringkat Bakrie Telecom di 'CCC'

(The following was released by the rating agency)

SINGAPORE/SYDNEY, September 12 (Fitch) Fitch Ratings telah menegaskan Peringkat Jangka Panjang Mata Uang Asing dan Mata Uang Lokal Issuer Default Ratings PT Bakrie Telecom (BTEL) di ‘CCC’. Peringkat obligasi sejumlah USD 380 juta dengan tanggal jatuh tempo di bulan Mei 2015 juga ditegaskan di ‘CCC’. Selain itu, Rating Watch Negative (RWN) telah dicabut dari semua peringkat dan prospek menjadi stabil. Obligasi USD yang dijamin sepenuhnya oleh BTEL memiliki Recovery Rating ‘RR4’.

Pencabutan RWN mencerminkan keberhasilan pembayaran obligasi sejumlah 660 milyar rupiah (USD 68 juta) melalui suntikan modal sejumlah USD 59 juta dari salah satu perusahaan kelompok Bakrie, PT. Bakrie Global Ventura dan dari pinjaman bank sejumlah USD 50 juta. Fitch berpendapat likuiditas dari BTEL sekarang memadai untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo di tahun 2012. Bagaimanapun, resiko-resiko likuiditas masih berlanjut di 2013. Fitch memperkirakan bahwa EBITDA akan berada di sekitar USD 115 juta - USD 120 juta di 2013 dan tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban sebesar USD 167 juta.

Kewajiban di tahun 2013 tersebut terdiri dari USD 15 juta hutang amortisasi bank, USD 42 juta pokok dari finance lease, USD 25 juta hutang peralatan, minimum USD 60juta pembayaran bunga dan sedikitnya USD 25 juta belanja modal. Fitch juga menilai bahwa BTEL hanya dapat mengajukan maksimal USD 30 juta tambahan hutang baru sesuai dengan ekspektasi Fitch bahwa BTEL akan tetap melanggar incurrence covenant dari obligasi USD. Rasio hutang konsolidasi/EBITDA 12 bulan terakhir mencapai 5.6x di bulan Juni 2012, dibandingkan dengan incurrence covenant di 4.75x. Fitch berpendapat bahwa BTEL memiliki fleksibilitas yang terbatas untuk memperluas jaringaninfrastrukturnya di 2012 dan 2013. Perkiraan belanja modal sejumlah USD 25 juta di tahun 2012 dan 2013 jauh lebih kecil dibandingkan rata-rata belanja modal tahunan sejumlah USD 150 juta di tahun 2008-2011.

Relatif terhadap penjualan, jumlah perkiraan belanja modal tersebut juga lebih kecil jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan telekomunikasi Indonesia yang lain. Sehingga BTEL bisa saja kehilangan daya saing terhadap operator GSM yang lebih besar mengingat segmen data yang bertumbuh dengan pesat membutuhkan dukungan investasi. Fitch berpendapat bahwa dalam jangka menengah dan panjang BTEL kemungkinan berpartisipasi dalam konsolidasi industri CDMA karena operator CDMA murni seperti BTEL kesulitan bersaing dan juga pesaing lain mungkin keluar dari segmen CDMA untuk fokud di segmen GSM. Peringkat juga mencerminkan resiko, bilamana tidak tedapat pertumbuhan tingkat keuntungan yang signifikan maka penjadwalan utang obligasi sebesar USD 380 juta yang jatuh tempo pada Mei 2015, akan menjadi tantangan. Walaupun surat hutang tersebut tergolong senior, rankingnya masih di bawah hutang-hutang lain yang dimiliki perusahaan .

Apa yang dapat memicu tindakan pemeringkatan? BTEL memiliki potensi peningkatan peringkat terbatas dikarenakan hambatan likuiditas. Akan tetapi, tindakan pemeringkatan yang positif bisa saja terjadi bilamana:

- Perbaikan yang signifikan di kinerja bisnis yang menghasilkan likuiditas yang lebih baik.

- Transaksi M&A dengan operator yang lebih besar atau investor yang lebih kuat sehingga menghasilkan perbaikan di kinerja keuangan dan operasional.

Tindakan pemeringkatan yang negatif bisa saja terjadi bilamana:

- Memburuknya kinerja keuangan yang menyebabkan berkurangnya kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya di tahun 2013.