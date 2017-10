TEXT-Fitch Memeringkat Surat Utang Lippo Karawaci di 'BB-(EXP)'

(The following was released by the rating agency)

JAKARTA/SINGAPORE, October 16 (Fitch) Fitch Ratings telah memberikan peringkat ekspektasi ‘BB-(EXP)’ terhadap rencana penerbitan surat utang PT Lippo Karawaci (LK, ‘BB-'/Stable) yang akan jatuh tempo di tahun 2019 dan 2020.

Obligasi akan diterbitkan oleh Theta Capital Pte. Ltd dijamin oleh LK. Surat utang tersebut diterbitkan Theta Capital sebagai penambahan atas surat utang yang telah ada sebesar USD 150 juta dengan kupon 7% yang jatuh tempo di 2019, sementara surat hutang baru yang akan jatuh tempo di tahun 2020 akan ditukarkan dengan surat utang yang sudah ada sebesar USD 395.6 juta yang akan jatuh tempo di tahun 2015. Kedua surat utang tersebut juga memiliki peringkat ‘BB-'.

Peringkat final dari surat-surat utang baru tersebut akan bergantung pada diterimanya dokumentasi final yang sesuai dengan informasi yang telah diterima. Peringkat-peringkat ekspekstasi tersebut sesuai dengan Peringkat Jangka Panjang Mata Uang Asing Issuer Default Rating (IDRs) dari LK dan peringkat hutang senior tanpa jaminan di ‘BB-’ LK berencana untuk menggunakan hasil dari rencana penambahan surat utang untuk membiayai belanja modal dan pengeluaran umum perusahaan.

Dalam pandangan Fitch, tambahan utang tersebut tidak akan memperburuk profil keuangan perusahaan sekarang yang didukung oleh permintaan jangka panjang akan property residential dan pelayanan perawatan kesehatan yang positif, basis pendapatan berulang yang kuat, dan rekam jejak yang telah ditunjukkan LK dalam sektor-sektor bisnis ini. Proporsi pendapatan berulang yang tinggi dari pelayanan kesehatan, hospitality dan infrastruktur, properti dan manajemen pengelolaan portofolio membantu memitigasi dampak dari pendapatan pengembang properti yang berfluktuasi dan memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan profil keuangan yang baik.

Pendapatan yang berulang ini menyediakan rasio kecukupan atas bunga dan biaya tetap yang memadai.

Apa yang dapat merubah peringkat?

Potensi peningkatan peringkat terbatas, dengan mempertimbangkan eksposure LK terhadap siklus industry real estate yang tinggi Penurunan peringkat: Perkembangan di masa depan yang dapat, secara individu maupun kolektif, memicu penurunan peringkat antara lain:

- Tingkat kecukupan EBITDA yang berulang terhadap bunga turun di bawah 1.5x

- Tingkat kecukupan EBITDA yang berulang terhadap biaya tetap turun di bawah 1.25x

- Ketidak berhasilan untuk mendapatkan pendanaan atas rencana belanja modal