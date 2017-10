TEXT-Fitch Menegaskan Adaro Indonesia di 'BB+'; Prospek Stabil

(The following was released by the rating agency)

SINGAPORE, September 28 (Fitch) Fitch Ratings telah menegaskan peringkat Jangka Panjang Mata Uang Asing dan Mata Uang Lokal Issuer Default Rating (IDR) dari produsen batu bara PT Adaro Indonesia (Adaro) di ‘BB+'. Prospek adalah stabil. Fitch juga telah menegaskan peringkat surat hutang senior tanpa jaminan mata uang asing sebesar USD 800 juta yang akan jatuh tempo di tahun 2019 yang dijamin 100% oleh perusahaan induknya, PT Adaro Energy Tbk (Adaro Energy), di ‘BB+'. Peringkat dari Adaro didasari oleh kredit profil konsolidasi dengan Adaro Energy, berdasarkan hubungan yang kuat diantara keduanya. Kebijakan operasional dan keuangan Adaro dikontrol dengan ketat oleh induk dan pemegang sahamnya. Adaro adalah sumber kas utama bagi Adaro Energy, dengan sumbangan lebih dari 80% EBITDA. Beberapa hutang yang dibutuhkan untuk mengembangkan investasi Adaro Energy di sumber daya batu bara dan operasi logistik dilakukan oleh Adaro dengan jaminan dari Adaro Energy. Penegasan ini mencerminkan pendapat Fitch bahwa Adaro Energy akan menjaga profil keuangan yang sesuai dengan peringkatnya untuk jangka menengah meskipun harga batu bara melemah.

Demikian pula, dikarenakan lemahnya harga batu bara, resiko tingkat hutang Adaro kemungkinan meningkat melebihi batas yang ditetapkan Fitch di dua tahun ke depan, namun Fitch berpendapat bahwa hal ini tidak akan berkesinambungan untuk periode waktu yang lama. Harga spot dari batu bara telah menurun di 2012 dan harga batu bara acuan lebih rendah 25% di bulan Agustus jika dibandingkan dengan rata-rata di tahun 2011. Bagaimanapun, harga jual rata-rata dari Adaro Energy di 2012 tidak akan banyak berubah dibandingkan dengan 2011 (USD73/mt) karena kontrak harga untuk 65% dari produksinya ditetapkan untuk satu tahun. Tetapi, Fitch berpendapat bahwa harga jual rata-rata dari Adaro Energy akan lebih rendah di 2013 (sekitar batas bawah dan batas tengah USD60/mt) karena Adaro melakukan perjanjian untuk mengirimkan outputnya di tahun 2013. Harga jual rata-rata yang lebih rendah juga mencerminkan pendapat Fitch bahwa harga batu bara akan pulih secara perlahan di 12 sampai 18 bulan ke depan. Walaupun begitu, rendahnya biaya kas dari Adaro Energy (USD46.3/mt in 1H12, telah mencakup pembayaran royalty) dan belanja modal yang relatif kecil setelah tahun 2012 akan membuat perusahaan untuk tetap memiliki arus kas positif dan membantu penurunan tingkat hutang.

Di akhir Juni 2012, Adaro Energy mencatatkan funds from operations (FFO)-adjusted gross leverage sebesar 3.0x dan FFO interest coverage sebesar 6.8x (2.7x dan 6.4x untuk Adaro). Peringkat mencerminkan posisi Adaro sebagai salah satu produsen batu bara yang memilki biaya terendah, perkembangan produksi yang kuat dan menguntungkan, hubungan yang baik dengan pelanggan yang memiliki kredit profil yang baik, likuiditas yang solid, dan credit metrics yang memadai untuk Adaro Energy dan Adaro. Peringkat juga mencerminkan ketergantungan Adaro terhadap satu konsesi tambang dan peraturan pertambangan yang terus berubah di Indonesia. Diluar dari usaha diversifikasi yang telah dilakukan Adaro, diversifikasi tersebut tidak akan memiliki sumbangan yang besar terhadap produksi di jangka pendek dan menengah terutama jika perusahaan cenderung menunda biaya pengembangan sampai pemulihan dari industri batu bara berjalan. Likuiditas dari Adaro Energy didukung oleh cadangan kas sebesar USD 574 juta, undrawn committed credit facilities sebesar USD 435 juta dan kemampuan untuk menghasilkan arus kas bebas melebihi USD 200 juta dari tahun 2013 ke depan. Adaro juga telah menunjukkan akses yang kuat ke bank dan pasar modal.

Tindakan pemeringkatan yang positif bisa saja terjadi bilamana: -Peningkatan produksi yang berhasil dari operasinya yang sekarang dan assets greenfield yang baru saja diakuisisi serta peningkatan yang signifikan dalam skala dan diversifikasi dalam daerah produksi dan pada saat yang bersamaan menjaga funds from operations (FFO) gross leverage di bawah 2.0x. Tindakan pemeringkatan yang negatif bisa saja terjadi bilamana:

- FFO gross leverage melebihi 2.75x secara berkelanjutan atau FFO interest coverage jatuh di bawah 5x selama dua tahun berturut-turut.

-Penyimpangan yang material dari kebijakan untuk menjaga likuiditas yang kuat.

-Perkembangan regulasi yang berdampak buruk sehingga menyebabkan memburuknya profil keuangan dari Adaro Energy.

-Investasi yang substansial yang melemahkan profil keuangan dan operasional dari Adaro

-Melemahnya harga batu bara yang signifikan secara berkelanjutan