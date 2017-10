TEXT-Fitch Peringkat Obligasi Berkelanjutan OCBC NISP di 'AAA(idn)'

(The following was released by the rating agency)

JAKARTA/SINGAPORE, January 16 (Fitch) Fitch Ratings telah memberikan peringkat ‘AAA(idn)’ atas program obligasi berkelanjutan sebesar maksimum 6 trilyun rupiah PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC NISP, ‘AAA(idn)/Stable). Fitch juga memberikan peringkat Nasional Jangka Pendek ‘F1+(idn)’ untuk OCBC NISP dan program obligasi berkelanjutan tersebut.

Fitch juga memberikan peringkat ”AAA(idn)’ atas obligasi tahap I 2013 OCBC NISP, yang dikeluarkan di bawah program tersebut, sebesar maksimum 3 trilyun rupiah dengan jangka waktu maksimum tiga tahun. Hasil dari penerbitan obligasi tersebut akan digunakan untuk mendukung pertumbuhan bisnis perusahaan. Perusahaan memiliki waktu sampai dengan dua tahun untuk menerbitkan obligasi di bawah program obligasi berkelanjutan.

Obligasi tersebut diperingkat sama dengan peringkat Nasional Jangka Panjang OCBC NISP di ‘AAA(idn)’ yang mencerminkan pandangan Fitch bahwa obligasi perusahaan tersebut bersifat langsung, unconditional, tidak dijamin dan tidak bersifat subordinasi.

Peringkat-peringkat tersebut mencerminkan ekspektasi Fitch bahwa OCBC NISP akan tetap mendapat dukungan yang kuat dari perusahaan induknya, Oversea-Chinese Banking Corp (OCBC, ‘AA-'/Stable), yang diperingkat lebih tinggi dari Country Ceiling Indonesia di ‘BBB’, yang setara dengan ‘AAA(idn)’ pada skala Nasional. Pandangan Fitch atas dukungan tersebut dilandasi oleh kepentingan OCBC NISP secara strategis untuk pertumbuhan bisnis regional OCBC, kepemilikan saham mayoritas dan integrasi yang kuat antara dua entitas tersebut, asosiasi nama dan keselarasan operasional di beberapa area kunci.

Dilusi dalam kepemilikan, atau persepsi dukungan yang melemah dari OCBC akan dapat memberikan tekanan terhadap peringkat OCBC NISP. Potensi kenaikan peringkat Internasional OCBC NISP akan dapat terjadi jika Country Ceiling Indonesia naik.

Didirikan pada tahun 1941, OCBC NISP dimiliki oleh keluarga Surjaudaja dan dapat melewati krisis Asia tahun 1997-1998 tanpa bantuan pemerintah. OCBC , yang telah mengakuisisi 22.5% OCBC NISP di tahun 2004, saat ini memegang kepemilikan sebesar 85.08% setelah merger antara OCBC Indonesia dan OCBC NISP di bulan Januari 2011.

Peringkat-peringkat OCBC NISP:

- Peringkat Internasional Jangka Panjang Mata Uang Asing dan Lokal (IDR): ‘BBB’; Prospek Stabil

- Peringkat Jangka Pendek Mata Uang Asing (IDR): ‘F3’

- Peringkat Nasional Jangka Panjang: ‘AAA(idn)'; Prospek Stabil - Peringkat Nasional Jangka Pendek: ‘F1+(idn)’

- Peringkat Viabilitas: ‘bb’ - Peringkat Dukungan: ‘2’

- Peringkat Obligasi Subordinasi: ‘AA(idn)'