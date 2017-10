TEXT-Fitch: Peringkat Tugu Pratama Di IFS 'AA-(idn)'; Prospek Stabil

(The following was released by the rating agency)

JAKARTA/TAIPEI/SINGAPORE, September 20 (Fitch) Fitch Ratings telah menegaskan peringkat Nasional Insurer Financial Strength (IFS) PT Tugu Pratama Indonesia di ‘AA-(idn)’ dengan prospek stabil.

Peringkat tersebut mencerminkan posisi Tugu Pratama sebagai salah satu dari lima perusahaan asuransi umum terbesar di Indonesia, dengan dukungan kuat dari pemegang saham mayoritas 65%, PT Pertamina (‘BBB-'/Stabil), perusahaan minyak dan gas milik negara. Peringkat ini juga menekankan komposisi investasi yang konservatif dan kapitalisasi perusahaan yang relatif kuat dibanding portofolio operasional. Peringkat juga mempertimbangkan portofolio underwriting Tugu Pertama yang berfluktuasi yang disebabkan oleh eksposur pada sektor usaha minyak dan energi, serta ketergantungannya pada reasuransi. Prospek Stabil mencerminkan ekspektasi Fitch bahwa Tugu Pertama akan mempertahankan fundamental keuangan yang kuat didukung oleh manajemen reasuransi yang baik. Hal ini didukung oleh panel reasuransi yang solid dan fokus perusahaan pada diversifikasi bisnis ke arah yang lebih non-korporasi dan non-energi sektor. Tugu Pratama konsisten mencetak keuntungan selama lima tahun terakhir.

Hal ini didukung oleh kapitalisasi yang kuat dengan rasio risk-based capital (RBC) di atas 300% pada akhir Q212, lebih dari peraturan minimum yaitu 120%. Portofolio investasi bersifat konservatif di mana sebagian besar terdiri dari kas dan surat berharga berpendapatan tetap. Investasi pada saham yang terbatas, mewakili sekitar 1% dari aset yang diinvestasikan pada Juli 2012. Kinerja underwriting Tugu Pratama dipengaruhi oleh pengalaman kerugian yang sulit diprediksi dan rasio biaya yang tinggi. Combined ratio perusahaan membaik menjadi 110.78% pada tahun 2011 dari 137.04% pada 2010, didorong oleh lingkungan operasi yang baik dan harga asuransi yang meningkat. Pada tahun 2009, combined ratio adalah 87.4%. Selanjutnya, ketergantungan Tugu Pratama pada reasuransi membuatnya sensitif terhadap perubahan harga reasuransi dan ketersediaan program.

Fitch kemungkinan akan mempertimbangkan kenaikan peringkat bilamana Tugu Pertama berhasil mengelola biaya operasional dan diversifikasi risiko yang dapat diterjemahkan ke dalam kinerja underwriting yang lebih stabil dengan combined ratio lebih rendah dari 100% secara konsisten. Sebaliknya, peringkat Tugu Pertama mungkin menghadapi tekanan penurunan bilamana modal memburuk secara signifikan dengan rasio RBC konsisten jatuh di bawah 250% yang mempengaruhi profil operasi dan / atau kemampuan untuk mendukung risiko underwriting. Melemahnya manajemen risiko dan peningkatan tajam dalam risiko underwriting setelah-reasuransi relatif terhadap ekuitas juga akan menjadi pemicu tindakan pemeringkatan yang negatif.