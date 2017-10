TEXT-Fitch: Outlook Stabil untuk Sektor Asuransi Indonesia di 2013

(The following was released by the rating agency)

Oct 15 (Fitch) Fitch Ratings mengatakan, dalam laporan barunya, bahwa outlook rating untuk sektor asuransi jiwa dan asuransi umum di Indonesia adalah Stabil, didukung oleh pasar domestik yang berkembang, pertumbuhan premi yang berkelanjutan dan persyaratan regulasi yang menguat.

Fitch memperkirakan pertumbuhan premi yang stabil pada tahun 2013, didorong oleh meningkatnya kemakmuran di Indonesia, penetrasi pasar yang rendah, dan peningkatan atas kesadaran bencana alam. Penetrasi asuransi di Indonesia masih rendah, sebesar 1,7% dibandingkan dengan 8,1% di AS, 11,8% di Inggris dan di atas 4% di negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.

Premi sektor asuransi di Indonesia tumbuh 15,5% yoy mencapai Rp 68,9 triliun pada semester pertama 2012. Dalam pandangan Fitch, meningkatnya persyaratan regulasi, termasuk persyaratan modal minimum ke Rp 70 milyar tahun 2012 dan Rp 100 milyar pada tahun 2014, akan mendorong konsolidasi pasar yang lebih ketat. Jumlah perusahaan asuransi akan menyusut disebabkan sebagian asuransi yang lebih kecil dan lemah akan bergabung dengan perusahaan lain untuk memenuhi persyaratan modal baru atau terpaksa untuk keluar dari pasar.

Dalam jangka panjang, hal ini diperkirakan akan membantu mengembangkan kesadaran risiko yang lebih besar dan meningkatkan kemampuan perusahaan asuransi untuk mengelola sumber permodalan. Kepemilikan asing di pasar Indonesia dengan tingkat penetrasi asuransi yang rendah juga diharapkan meningkat dikarenakan pertumbuhan yang melambat di pasar yang matang, seperti di Amerika, Jepang dan Korea. Hal ini juga didorong oleh batas kepemilikan asing di Indonesia, di 80% jauh lebih tinggi daripada di negara-negara Asia lainnya.

Secara negatif, prospek pertumbuhan di industri asuransi di Indonesia dihambat oleh tingkat transparansi kelembagaan, pengungkapan kepada publik, dan manajemen risiko yang terbatas. Fitch, bagaimanapun, yakin bahwa lingkungan operasional industri dapat diperbaiki secara bertahap dengan menguatnya persyaratan regulasi dan meningkatnya minat investor asing. Outlook Stabil dapat berada di bawah tekanan dari kenaikan kerugian asuransi secara signifikan yang tak terduga dari bencana di Indonesia. Eksposur negara terhadap bencana alam menyoroti pentingnya perusahaan asuransi mengelolah ekposur bencana alam mereka secara berkelanjutan dan bijaksana.

Perlambatan ekonomi, dimana Fitch memandang sebagai rendah kemungkinannya pada saat ini, juga bisa menahan pertumbuhan pasar asuransi Indonesia. Potensi kerugian material dalam investasi akibat eskalasi krisis euro, juga dapat menyebabkan Outlook direvisi menjadi Negatif. Laporan, ‘2013 Outlook: Indonesian Insurance Sector - Strong Industry Growth Prospects amid Strengthening Regulatory Requirements’, tersedia di www.fitchratings.com.