MERCADOS GLOBAIS-Acções asiáticas sobem com produtores aço a ignorar revisão EUA, euro agitado antes voto francês

21 Abr (Reuters) - As acções asiáticas estão a caminho de terminar a semana numa nota positiva, tendo saído incólumes de uma revisão norte-americana às exportações de aço chinesas, enquanto o euro se manteve prudente antes da primeira ronda da renhida eleição presidencial francesa no Domingo, depois de um tiroteio em Paris durante a noite, reivindicado pelo Estado Islâmico.

As acções europeias estão a caminho de um início ténue, com os investidores financeiros a esperar uma abertura 'flat' do FTSE 100 britânico e que o DAX alemão começe o dia a subir 0,1 pct. O CAC 40 francês também se prevê que abra estável, mantendo a maior parte do ganho de 1,5 pct de quinta-feira, o maior em mais de sete semanas.

O índice da MSCI mais amplo de acções da Ásia-Pacífico fora do Japão ganha 0,5 pct esta sexta-feira, seguindo o exemplo do sólido desempenho de Wall Street durante a noite na expectativa de um forte crescimento do resultados do primeiro trimestre. Está a caminho de uma perda semanal de 0,4 pct.

Os produtores de aço asiáticos estiveram geralmente estáveis ou a subir, com os investidores a ignorarem por agora qualquer impacto negativo do lançamento por parte dos Estados Unidos de uma revisão ao comércio com os exportadores de aço chineses, apesar de as empresas chinesas terem perdido alguns dos seus ganhos anteriores. A medida fez os seus rivais norte-americanos subir mais de 8 pct durante a noite.