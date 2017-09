America Movil - Keine Gespräche über Kauf von T-Mobile US

Mexico City, 24. Okt (Reuters) - Der mexikanische Telekom-Konzern America Movil führt nach eigenen Angaben aktuell keine Gespräche über einen Kauf des US-Mobilfunkgeschäfts der Deutschen Telekom. America Movil spreche derzeit mit niemandem über einen Erwerb von T-Mobile US, sagte Konzernchef Daniel Hajj in einer Telefonkonferenz am Freitag. Das “manager magazin” hatte am Donnerstag berichtet, die Telekom suche nach mehreren gescheiterten Versuchen nach einem neuen Käufer für T-Mobile US. Infrage komme etwa der mexikanische Telekomriese, der in den USA mit seiner Mobilfunkmarke TracFone ohne eigene Netze präsent sei.

Ein Telekom-Sprecher hatte eine Stellungnahme zu dem Bericht abgelehnt. Der Sprecher hatte jedoch hinzugefügt, der Bonner Konzern sei mit der Entwicklung von T-Mobile US sehr zufrieden. Druck zu verkaufen, gebe es aktuell nicht.