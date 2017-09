Dec 5 (Reuters) - Zaklady Przemyslu Cukierniczego Mieszko SA :

* Bisantio investments limited acquires 9 percent of the company's shares and increases its stake in Zaklady Przemyslu Cukierniczego Mieszko SA (ZPC Mieszko SA) to 100 pct