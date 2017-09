Jan 29 (Reuters) - Mosoblbank :

* Divests indirect 95 pct stake in MOSOBLZHKKH

* Divests indirect 95 pct stake in MOSOBLENERGOSERVIS

* Divests indirect 95 pct stake in MOSOBLLOMBARD

* Divests indirect 95 pct stakes in MOSOBLEMEDITSINA and MOSOBLOTEL