Ringo Starr presenta su nuevo disco 'Postcards from Paradise'

Por Bob Mezan

LOS ÁNGELES, 1 abril (Reuters) - A pesar de la debilidad de la industria de la música y a su relación menos que buena con las plataformas de música en streaming, el antiguo Beatle Ringo Starr aún insiste en componer nuevas canciones.

Starr, de 74 años, publicó “Postcards from Paradise” (Postales desde el Paraíso) esta semana, su décimo octavo álbum de estudio con 11 nuevas canciones originales en colaboración con amigos del veterano músico como Peter Frampton y Joe Walsh.

“A pesar de que queda muy poca industria discográfica, me gusta hacer discos porque escribo. Escribo con compositores, toco con otros buenos músicos”, dijo a Reuters, añadiendo “porque eso es lo que hago”.

“Es muy difícil para mí encontrarme a alguien que no conozca estos días, porque llevo mucho tiempo por aquí”.

Starr ha visto cómo la industria de la música evolucionaba drásticamente a lo largo de sus 50 años de carrera, y el consumo cada vez se decanta más hacia los cauces digitales con el iTunes de Apple o Amazon.com así como otras plataformas online como Spotify o la recientemente anunciada por el rapero Jay-Z Tidal.

Los Beatles no quisieron participar en la revolución digital hasta 2010, cuando todo su catálogo pasó a estar disponible en iTunes. El propio Starr aún prefiere comprar copias físicas.

“Ya no entiendo el streaming. Todo lo que escucho que tu canción ha sido escuchada 17 millones de veces y te dan un cheque por valor de doce pavos”.

“Ese parece ser el problema con los músicos consolidados. Y lo peor es que no está saliendo nada para las nuevas bandas”.

La carrera de Ringo Starr es parte integral de la historia de la música, como miembro de la banda inglesa de los años sesenta The Beatles junto con Paul McCartney, George Harrison y John Lennon. El cuarteto se convirtió en uno de los grupos más exitosos de la historia.

“Postcards from Paradise” coincide con el ingreso en abril de Starr en el Salón de la Fama del Rock and Roll - se trata del último miembro de los Beatles en recibir este honor en solitario. Quien le ha propuesto no ha sido otro que su ex compañero en los Beatles Paul McCartney.

“Sólo me enteré porque me llamó Paul”, dijo Starr sobre la ceremonia. “Siempre he dicho que sí, vendrán algunos amigos para tocar y deberíamos pasar una buena noche. Y por fin estaré en el Salón de la Fama del Rock and Roll”.

“Postcards from Paradise” ha recibido principalmente críticas positivas, con la revista Rolling Stone catalogándolo de “un sumario magistral de ‘Ringuismo’: su alegría, su descaro, su sabiduría”. (Información de Bob Mezan; Traducido por Gabriel Sánchez)