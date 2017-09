Nationalbanken vil udsende halvårsstrategi for statsobligationer

KØBENHAVN, 10. dec (Reuters) - Efter Nationalbanken i oktober igen begyndte at udstede statsobligationer og skatkammerbeviser, vil bankens om kort tid igen udstede statens traditionelle strategi for første halvår 2016, oplyser banken til Reuters.

Strategien vil redegøre for, i hvor stort omfang centralbanken planlægger at udstede nye statsobligationer og skatkammerbeviser frem til næste sommer.

Finansministeriet meddelte onsdag aften, at der for hele 2016 skønnes et indenlandsk finansieringsbehov på 138 mia. kr., hvilket var 15 mia. kr. lavere end dens skøn fra september. For 2015 skønnes nu et indenlandsk finansieringsbehov på 114 mia. kr., hvilket er 18 mia. kr. lavere end september-vurderingen. (Af Erik Matzen, redigeret af Teis Jensen)