Oct 23 (Reuters) - Netmedia SA

* Says funds belonging to MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (Metlife TFI) decrease their stake in company to 1.2 percent (or 145,670 shares) from 8.93 percent (or 1,085,080 shares) Source text for Eikon: Further company coverage: (gdynia.newsroom@thomsonreuters.com; +48 58 698 3920)