Oct 9 (Reuters) - Neuca SA :

* Said on Wednesday its unit Neuca Med Sp. z o.o. acquired 100 pct of Przychodnia Rejonowa Numer 3 “Eskulap” Zespó Lekarzy Rodzinnych Sp. z o.o

* Said acquired company is an operator of an outpatient clinic in Tychy, Poland

