Jan 23 (Reuters) - NH Hotel Group SA :

* UBS places NH Hotel Group SA shares for 4.25 euros ($5) per share

* UBS says sells NH Hotel Group SA shares for a total of 113.8 million euros ($129.1 million)

* UBS says Intesa Sanpaolo S.p.A and Private Equity International SA sell all its stake in NH Hotel Group SA Source text for Eikon:

($1 = 0.8817 euros)