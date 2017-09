Previous winners of Nobel Prize for Literature

STOCKHOLM, Oct 9 (Reuters) - French writer Patrick Modiano has won the 2014 Nobel Prize for Literature. Here is a list of previous winners going back to 1980.

2013 - Alice Munro (Canada) 2012 - Mo Yan (China 2011 - Tomas Transtromer (Sweden) 2010 - Mario Vargas Llosa (Peru) 2009 - Herta Mueller (Germany) 2008 - Jean-Marie Gustave Le Clezio (France) 2007 - Doris Lessing (Britain) 2006 - Orhan Pamuk (Turkey) 2005 - Harold Pinter (Britain) 2004 - Elfriede Jelinek (Austria) 2003 - J.M. Coetzee (South Africa) 2002 - Imre Kertesz, (Hungary) 2001 - V.S. Naipaul, (Trinidad-born Briton) 2000 - Gao Xingjian (Chinese-born French) 1999 - Guenter Grass (Germany) 1998 - Jose Saramago (Portugal) 1997 - Dario Fo (Italy) 1996 - Wislawa Szymborska (Poland) 1995 - Seamus Heaney (Ireland) 1994 - Kenzaburo Oe (Japan) 1993 - Toni Morrison (United States) 1992 - Derek Walcott (St.Lucia) 1991 - Nadine Gordimer (South Africa) 1990 - Octavio Paz (Mexico) 1989 - Camilo Jose Cela (Spain) 1988 - Naguib Mahfouz (Egypt) 1987 - Joseph Brodsky (Russian-born American) 1986 - Wole Soyinka (Nigeria) 1985 - Claude Simon (France) 1984 - Jaroslav Seifert (Czechoslovakia) 1983 - William Golding (Britain) 1982 - Gabriel Garcia Marquez (Colombia) 1981 - Elias Canetti (Bulgarian-born Briton) 1980 - Czeslaw Milosz (Polish-born American) (source: here) (Editing by Angus MacSwan)