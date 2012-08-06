بيان: رئيس الوزراء السوري انشق وانضم الى المعارضة

بيروت (رويترز) - قال متحدث باسم رئيس الوزراء السوري السابق يوم الاثنين في بيان بثته قناة الجزيرة التلفزيونية الفضائية ان رياض حجاب انشق عن حكومة الرئيس السوري بشار الاسد وانه انضم الى المعارضة.

وقال حجاب في بيان تلاه المتحدث باسمه “أعلن اليوم انشقاقي عن نظام القتل والارهاب واعلن انضمامي لصفوف ثورة الحرية والكرامة واعلن اني من اليوم جندي من جنود هذه الثورة المباركة.”

وقال التلفزيون السوري ان حجاب اقيل من منصبه لكن مصدرا رسميا في عمان قال انه انشق وتوجه الى الاردن.

وقال المتحدث محمد عطري ان “هذه العملية خطط لها منذ اكثر من شهرين ونيف من اجل ان يتم ايصال رئيس الوزراء السوري الذي انحاز الى ثورة الحرية والكرامة منذ بدء هذه الثورة لكن هذا النظام المجرم قام بتخيير الاستاذ رياض عبد الرؤوف حجاب اما ان يقتل واما ان يقبل بهذا المنصب.”

وأضاف “في هذا الوقت الحرج لم يكن امام الاستاذ رياض حجاب الا ان يقبل ولكنه اخذ على عاتقه ان يقبل بهذا المنصب لكي باذن الله يكون هو من سيقلب ظهر المجن على هذا النظام وهو من سيقسم ظهر النظام.”

ومضى يقول “منذ الايام الاولى لتعيينه رئيس وزراء بدأ بالتخطيط كيف سينشق وكيف سيهزم وسيكسر هذا النظام بانشقاقه. هذا الانشقاق اليوم هو أعلى انشقاق سياسي وعسكري في سوريا. رئيس وزراء سوريا يعني ثاني اقوى شخصية في البلد في الدول التي تحترم نفسها.”

واوضح انه ”تم الترتيب مع الجيش السوري الحر منذ اشهر لكي يقوم بتأمين الاستاذ رياض حجاب الى مكان آمن يعلن فيه انشقاقه ويكون به حرا مستقلا يقول ما يشاء بتأييد هذه الثورة. وبعد ان تمت العملية بحمد الله والان الاستاذ رياض حجاب في مكان آمن وفي ايدي امينة هو وعائلته.

اليوم احدثكم ان هنالك عشر عوائل الحمد لله جميعها بخير وصلت الى بر الامان في منطقة آمنة وهي الان بصحة جيدة. عشر عوائل ثمانية منهم هم اشقاء الاستاذ رياض حجاب.”

ومضى يقول “الان انشقاق الاستاذ رياض هو مفتاح لجميع الشرفاء في سوريا. عليكم ان تنشقوا. انشقاق بمثل هذا الحجم حصل وامن فلا تخافوا. انشقوا عن هذا المنظام المجرم.”

إعداد ليلى بسام للنشرة العربية - تحرير رفقي فخري