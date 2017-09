Aug 7 (Reuters) - Oesterreichische Staatsdruckerei Holding AG : * Says Q1 2014/15 revenue of EUR 10.0 million * Says Q1 2014/15 EBIT of EUR 2.5 million * Says Q1 pre-tax profit was EUR 2.3 million * Says Q1 2014/15 net income of EUR 1.8 million versus EUR 1.6 million year ago * Source text-bit.ly/1sfC4ZB * Further company coverage