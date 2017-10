Olympics-Men's archery individual last 32 results

LONDON, Aug 1 (Reuters) - Men's archery individual last 32 results on Wednesday. 1. Kim Bubmin (South Korea) 6 points 2. Tarundeep Rai (India) 2 1. Dan Olaru (Moldova) 7 2. Simon Terry (Britain) 1 1. Taylor Worth (Australia) 7 2. Brady Ellison (U.S.) 1 1. Dai Xiaoxiang (China) 6 2. Luis Eduardo Velez Sanchez (Mexico) 0 1. Viktor Ruban (Ukraine) 6 2. Chen Yu-Cheng (Taiwan) 0 1. Rafal Dobrowolski (Poland) 7 2. Rahul Bannerjee (India) 3 1. Oh Jin Hyek (South Korea) 6 2. Luis Alvarez Murillo (Mexico) 4 1. Larry Godfrey (Britain) 7 2. Rene Serrano Gutierrez (Mexico) 1 1. Khairul Anuar Mohamad (Malaysia) 6 2. Xing Yu (China) 5 1. Baard Nesteng (Norway) 6 2. Jacob Wukie (U.S.) 2 1. Takaharu Furukawa (Japan) 6 2. Dmytro Hrachov (Ukraine) 4 1. Kuo Cheng-Wei (Taiwan) 6 2. Ahmed El-Nemr (Egypt) 2 1. Markiyan Ivashko (Ukraine) 7 2. Myo Aung Nay (Myanmar) 1 1. Rick van der Ven (Netherlands) 7 2. Denis Gankin (Kazakhstan) 1 1. Im Dong-Hyun (South Korea) 6 2. Wang Cheng-Pang (Taiwan) 4