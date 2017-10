Olympics-Women's archery individual last 64 results

LONDON, July 30 (Reuters) - Taiwan's Le Chien-Ying beat Turkey's Begul Lokluoglu 6-0 points in the women's archery individual last 64. Results Table 1. Le Chien-Ying (Taiwan) 6 points 2. Begul Lokluoglu (Turkey) 0 1. Carina Christiansen (Denmark) 7 2. Elisa Barnard (Australia) 3 1. Miki Kanie (Japan) 7 2. Tetyana Dorokhova (Ukraine) 1 1. Xu Jing (China) 6 2. Natalia Lesniak (Poland) 2 1. Bombayla Devi Laishram (India) 6 2. Evangelia Psarra (Greece) 4 1. Aida Roman (Mexico) 6 2. Anastassiya Bannova (Kazakhstan) 2 1. Miranda Leek (U.S.) 6 2. Kateryna Palekha (Ukraine) 2 1. Pia Lionetti (Italy) 6 2. Karen Hultzer (South Africa) 2 1. Elena Richter (Germany) 6 2. Maja Jager (Denmark) 5 1. Tan Ya-Ting (Taiwan) 6 2. Nathalie Dielen (Switzerland) 4