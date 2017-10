Olympics-Women's archery individual last 64 results

LONDON, Jul 31 (Reuters) - France's Berengere Schuh beat Japan's Kaori Kawanaka 6-2 in a women's archery individual last 64 match on Tuesday. Results Table 1. Lee Sung-Jin (Korea) 6 points 2. Maureen Tuimalealiifano (Samoa) 0 1. Kristine Esebua (Georgia) 6 2. Denisse van Lamoen (Chile) 0 1. Urantungalag Bishindee (Mongolia) 7 2. Alison Williamson (Britain) 3 1. Jennifer Nichols (U.S.) 6 2. Chekrovolu Swuro (India) 5 1. Mariana Avitia Martinez (Mexico) 6 2. Zahra Dehghanabnavi (Iran) 2 1. Naomi Folkard (Britain) 6 2. Kristina Timofeeva (Russia) 4 1. Le Chieh-Ying (Taiwan) 6 2. Begul Lokluoglu (Turkey) 0 1. Carina Christiansen (Denmark) 7 2. Elisa Barnard (Australia) 3 1. Miki Kanie (Japan) 7 2. Tetyana Dorokhova (Ukraine) 1 1. Xu Jing (China) 6 2. Natalia Lesniak (Poland) 2 1. Laishram Devi (India) 6 2. Evangelia Psarra (Greece) 4 1. Aida Roman (Mexico) 6 2. Anatassiya Bannova (Kazakhstan) 2 1. Miranda Leek (U.S.) 6 2. Kateryna Palekha (Ukraine) 2 1. Pia Carmen Lionetti (Italy) 6 2. Karen Hultzer (South Africa) 2 1. Elena Richter (Germany) 6 2. Maja Buskbjerg Jager (Denmark) 5 1. Tan Ya-Ting (Taiwan) 6 2. Nathalie Dielen (Switzerland) 4 1. Berengere Schuh (France) 6 2. Kaori Kawanaka (Japan) 2 1. Lin Chia-En (Taiwan) 6 2. Nurul Syafiiqah Hashim (Malaysia) 2 1. Ren Hayakawa (Japan) 6 2. Christine Bjerendal (Sweden) 4 1. Inna Stepanova (Russia) 7 2. Rachelle Anne Cabral (Philippines) 1 (Editing by Todd Eastham)