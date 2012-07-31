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Olympics-Women's archery individual last 64 results
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#Olympics News
July 31, 2012 / 5:46 PM / 5 years ago

Olympics-Women's archery individual last 64 results

Reuters Staff

3 Min Read

LONDON, Jul 31 (Reuters) - France's Berengere Schuh beat
Japan's Kaori Kawanaka 6-2 in a women's archery individual last
64 match on Tuesday.
    
 Results Table
 1.  Lee Sung-Jin (Korea)                     6 points 
 2.  Maureen Tuimalealiifano (Samoa)          0        
 1.  Kristine Esebua (Georgia)                6        
 2.  Denisse van Lamoen (Chile)               0        
 1.  Urantungalag Bishindee (Mongolia)        7        
 2.  Alison Williamson (Britain)              3        
 1.  Jennifer Nichols (U.S.)                  6        
 2.  Chekrovolu Swuro (India)                 5        
 1.  Mariana Avitia Martinez (Mexico)         6        
 2.  Zahra Dehghanabnavi (Iran)               2        
 1.  Naomi Folkard (Britain)                  6        
 2.  Kristina Timofeeva (Russia)              4        
 1.  Le Chieh-Ying (Taiwan)                   6        
 2.  Begul Lokluoglu (Turkey)                 0        
 1.  Carina Christiansen (Denmark)            7        
 2.  Elisa Barnard (Australia)                3        
 1.  Miki Kanie (Japan)                       7        
 2.  Tetyana Dorokhova (Ukraine)              1        
 1.  Xu Jing (China)                          6        
 2.  Natalia Lesniak (Poland)                 2        
 1.  Laishram Devi (India)                    6        
 2.  Evangelia Psarra (Greece)                4        
 1.  Aida Roman (Mexico)                      6        
 2.  Anatassiya Bannova (Kazakhstan)          2        
 1.  Miranda Leek (U.S.)                      6        
 2.  Kateryna Palekha (Ukraine)               2        
 1.  Pia Carmen Lionetti (Italy)              6        
 2.  Karen Hultzer (South Africa)             2        
 1.  Elena Richter (Germany)                  6        
 2.  Maja Buskbjerg Jager (Denmark)           5        
 1.  Tan Ya-Ting (Taiwan)                     6        
 2.  Nathalie Dielen (Switzerland)            4        
 1.  Berengere Schuh (France)                 6        
 2.  Kaori Kawanaka (Japan)                   2        
 1.  Lin Chia-En (Taiwan)                     6        
 2.  Nurul Syafiiqah Hashim (Malaysia)        2        
 1.  Ren Hayakawa (Japan)                     6        
 2.  Christine Bjerendal (Sweden)             4        
 1.  Inna Stepanova (Russia)                  7        
 2.  Rachelle Anne Cabral (Philippines)       1        

 (Editing by Todd Eastham)

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