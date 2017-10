Olympics-Women's archery individual last 32 results

LONDON, Aug 1 (Reuters) - Olympic women's archery individual last 32 results on Wednesday. Results Table 1. Lee Sung Jin (South Korea) 6 points 2. Kristine Esebua (Georgia) 2 1. Bishindee Urantungalag (Mongolia) 6 2. Jennifer Nichols (U.S.) 4 1. Mariana Avitia (Mexico) 6 2. Naomi Folkard (Britain) 2 1. Carina Christiansen (Denmark) 6 2. Le Chien-Ying (Taiwan) 4 1. Miki Kanie (Japan) 6 2. Xu Jing (China) 0 1. Aida Roman (Mexico) 6 2. Bombayla Devi Laishram (India) 2 1. Pia Lionetti (Italy) 6 2. Miranda Leek (U.S.) 4 1. Tan Ya-Ting (Taiwan) 6 2. Elena Richter (Germany) 2 1. Khatuna Lorig (U.S.) 6 2. Louise Laursen (Denmark) 4 1. Cheng Ming (China) 7 2. Alejandra Valencia (Mexico) 1 1. Choi Hyeonju (South Korea) 6 2. Iria Grandal (Spain) 5 1. Berengere Schuh (France) 6 2. Lin Chia-En (Taiwan) 5 1. Ika Yuliana Rochmawati (Indonesia) 7 2. Amy Oliver (Britain) 1 1. Ksenia Perova (Russia) 6 2. Natalia Valeeva (Italy) 2 1. Ren Hayakawa (Japan) 7 2. Inna Stepanova (Russia) 3 1. Ki Bo Bae (South Korea) 6 2. Ekaterina Timofeyeva (Belarus) 2