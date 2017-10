LONDON, Aug 5 (Reuters) - Olympics men's athletics 100m semi-finals results on Sunday. Semifinal 3 1. Yohan Blake (Jamaica) 9.85 seconds Q 2. Tyson Gay (U.S.) 9.90 Q 3. Adam Gemili (Britain) 10.06 4. Derrick Atkins (Bahamas) 10.08 5. Justyn Warner (Canada) 10.09 6. Ryota Yamagata (Japan) 10.10 7. Rondel Sorrillo (Trinidad and Tobago) 10.31 . Kemar Hyman (Cayman Islands) DNS Semifinal 2 1. Usain Bolt (Jamaica) 9.87 Q 2. Ryan Bailey (U.S.) 9.96 Q 3. Richard Thompson (Trinidad and Tobago) 10.02 q 4. Dwain Chambers (Britain) 10.05 5. Gerald Phiri (Zambia) 10.11 6. Daniel Bailey (Antigua and Barbuda) 10.16 7. Antoine Adams (St. Kitts and Nevis) 10.27 8. Su Bingtian (China) 10.28 Semifinal 1 1. Justin Gatlin (U.S.) 9.82 Q 2. Churandy Martina (Netherlands) 9.91 Q 3. Asafa Powell (Jamaica) 9.94 q 4. Keston Bledman (Trinidad and Tobago) 10.04 5. Ben Youssef Meite (Ivory Coast) 10.13 6. Jimmy Vicaut (France) 10.16 7. James Dasaolu (Britain) 10.18 8. Suwaibou Sanneh (Gambia) 10.18 Qualified for Next Round 1. Justin Gatlin (U.S.) 9.82 2. Yohan Blake (Jamaica) 9.85 3. Usain Bolt (Jamaica) 9.87 4. Tyson Gay (U.S.) 9.90 5. Churandy Martina (Netherlands) 9.91 6. Asafa Powell (Jamaica) 9.94 7. Ryan Bailey (U.S.) 9.96 8. Richard Thompson (Trinidad and Tobago) 10.02