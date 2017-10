Olympics-Men's athletics 1500m semi-finals results

LONDON, Aug 5 (Reuters) - Olympic men's athletics 1500m semi-finals results on Sunday. Results Table Semifinal 2 1. Abdalaati Iguider (Morocco) 3 minutes 33.99 seconds Q 2. Silas Kiplagat (Kenya) 3:34.60 Q 3. Nicholas Willis (New Zealand) 3:34.70 Q 4. Nixon Kiplimo Chepseba (Kenya) 3:34.89 Q 5. Matthew Centrowitz (U.S.) 3:34.90 Q 6. Ilham Tanui Oezbilen (Turkey) 3:35.18q 7. Belal Mansoor Ali (Bahrain) 3:35.40q 8. Andrew Baddeley (Britain) 3:36.03 9. Mohamad Al-Garni (Qatar) 3:36.78 10. Egor Nikolaev (Russia) 3:37.28 11. Carsten Schlangen (Germany) 3:38.23 12. Nathan Brannen (Canada) 3:39.26 13. Florian Carvalho (France) 3:40.61 Semifinal 1 1. Taoufik Makhloufi (Algeria) 3:42.24 Q 2. Asbel Kiprop (Kenya) 3:42.92 Q 3. Mekonnen Gebremedhin (Ethiopia) 3:42.93 Q 4. Leonel Manzano (U.S.) 3:42.94 Q 5. Henrik Ingebrigtsen (Norway) 3:43.26 Q 6. Mohamed Moustaoui (Morocco) 3:43.33 7. Mohammed Shaween (Saudi Arabia) 3:43.39 8. Yoann Kowal (France) 3:43.48 9. Andrew Wheating (U.S.) 3:44.88 10. Ross Murray (Britain) 3:44.92 11. Hamza Driouch (Qatar) 3:49.40 12. Ryan Gregson (Australia) 3:51.86 Qualified for Next Round 1. Abdalaati Iguider (Morocco) 3:33.99 2. Silas Kiplagat (Kenya) 3:34.60 3. Nicholas Willis (New Zealand) 3:34.70 4. Nixon Kiplimo Chepseba (Kenya) 3:34.89 5. Matthew Centrowitz (U.S.) 3:34.90 6. Ilham Tanui Oezbilen (Turkey) 3:35.18 7. Belal Mansoor Ali (Bahrain) 3:35.40 8. Taoufik Makhloufi (Algeria) 3:42.24 9. Asbel Kiprop (Kenya) 3:42.92 10. Mekonnen Gebremedhin (Ethiopia) 3:42.93 11. Leonel Manzano (U.S.) 3:42.94 12. Henrik Ingebrigtsen (Norway) 3:43.26