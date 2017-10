Olympics-Men's athletics 400m semi-finals results

LONDON, Aug 5 (Reuters) - Olympic men's athletics 400m semi-finals results on Sunday. Results Table Semifinal 3 1. Luguelin Santos (Dominican Republic) 44.78 seconds Q 2. Kevin Borlee (Belgium) 44.84 Q 3. Bryshon Nellum (U.S.) 45.02 4. Ramon Miller (Bahamas) 45.11 5. Martyn Rooney (Britain) 45.31 6. Dane Hyatt (Jamaica) 45.59 7. Yousef Ahmed Masrahi (Saudi Arabia) 45.91 8. Liemarvin Bonevacia (Independent Olympic Participant) 1:36.42 Semifinal 2 1. Kirani James (Grenada) 44.59 Q 2. Chris Brown (Bahamas) 44.67 Q 3. Jonathan Borlee (Belgium) 44.99 q 4. Tony McQuay (U.S.) 45.31 5. Maksim Dyldin (Russia) 45.39 6. Nigel Levine (Britain) 45.64 7. Albert Bravo (Venezuela) 46.22 8. Oscar Pistorius (South Africa) 46.54 Semifinal 1 1. Lalonde Gordon (Trinidad and Tobago) 44.58 Q 2. Demetrius Pinder (Bahamas) 44.94 Q 3. Steven Solomon (Australia) 44.97 q 4. Rabah Yousif (Sudan) 45.13 5. Pavel Maslak (Czech Republic) 45.15 6. Tabarie Henry (Virgin Islands) 45.19 7. Pavel Trenikhin (Russia) 45.35 8. Conrad Williams (Britain) 45.53 Qualified for Next Round 1. Lalonde Gordon (Trinidad and Tobago) 44.58 2. Kirani James (Grenada) 44.59 3. Chris Brown (Bahamas) 44.67 4. Luguelin Santos (Dominican Republic) 44.78 5. Kevin Borlee (Belgium) 44.84 6. Demetrius Pinder (Bahamas) 44.94 7. Steven Solomon (Australia) 44.97 8. Jonathan Borlee (Belgium) 44.99