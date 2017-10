LONDON, Aug 5 (Reuters) - Jamaica's Usain Bolt won the Olympic gold medal in the men's athletics 100m on Sunday. Jamaica's Yohan Blake won the silver and Justin Gatlin of the United States won the bronze. Results Table 1. Usain Bolt (Jamaica) 9.63 seconds OR 2. Yohan Blake (Jamaica) 9.75 3. Justin Gatlin (U.S.) 9.79 4. Tyson Gay (U.S.) 9.80 5. Ryan Bailey (U.S.) 9.88 6. Churandy Martina (Netherlands) 9.94 7. Richard Thompson (Trinidad and Tobago) 9.98 8. Asafa Powell (Jamaica) 11.99