Olympics-Men's athletics 800m semi-finals results

LONDON, Aug 7 (Reuters) - The leading qualifiers after the semi-finals of the Olympic men's athletics 800m on Tuesday were Ethiopia's Mohammed Aman, Kenya's David Lekuta Rudisha and Sudan's Abubaker Kaki. Results Table Semi-final 3 1. Mohammed Aman (Ethiopia) 1 minute 44.34 seconds Q 2. Timothy Kitum (Kenya) 1:44.63 Q 3. Duane Solomon (U.S.) 1:44.93 q 4. Pierre-Ambroise Bosse (France) 1:45.10 5. Andre Olivier (South Africa) 1:45.44 6. Antonio Manuel Reina (Spain) 1:45.84 7. Geoffrey Harris (Canada) 1:46.14 8. Abdulaziz Ladan Mohammed (Saudi Arabia) 1:48.98 Semi-final 2 1. David Lekuta Rudisha (Kenya) 1:44.35 Q 2. Andrew Osagie (Britain) 1:44.74 Q 3. Nick Symmonds (U.S.) 1:44.87 q 4. Marcin Lewandowski (Poland) 1:45.08 5. Yuriy Borzakovskiy (Russia) 1:45.09 6. Kevin Lopez (Spain) 1:46.66 7. Musaeb Abdulrahman Balla (Qatar) 1:47.52 8. Hamada Mohamed (Egypt) 1:48.18 9. Andy Gonzalez (Cuba) 1:53.46 Semi-final 1 1. Abubaker Kaki (Sudan) 1:44.51 Q 2. Nijel Amos (Botswana) 1:44.54 Q 3. Adam Kszczot (Poland) 1:45.34 4. Anthony Chemut (Kenya) 1:45.63 5. Robert Lathouwers (Netherlands) 1:45.85 6. Luis Alberto Marco (Spain) 1:46.19 7. Fabiano Pecanha (Brazil) 1:46.29 . Sajad Moradi (Iran) DQ Qualified for Next Round 1. Mohammed Aman (Ethiopia) 1:44.34 2. David Lekuta Rudisha (Kenya) 1:44.35 3. Abubaker Kaki (Sudan) 1:44.51 4. Nijel Amos (Botswana) 1:44.54 5. Timothy Kitum (Kenya) 1:44.63 6. Andrew Osagie (Britain) 1:44.74 7. Nick Symmonds (U.S.) 1:44.87 8. Duane Solomon (U.S.) 1:44.93